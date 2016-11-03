Birleşik Krallık'ta Brexit'e parlamento şartı

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci başlatılmadan konunun milletvekillerinin oyuna sunulması gerektiğine hükmetti. Karar, İngiliz hükümetinin parlamentodan onay almadan ülkenin AB'den çıkış sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işletmemesi anlamına geliyor. Yargıç Lord Thomas kararı açıklarken, "Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış sürecini başlatacak 50. maddeyle ilgili hükümetin tek başına karar verme yetkisi yoktur." dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile resmi müzakere sürecinin başlaması için parlamentonun onayına ihtiyaç olmadığını belirtmişti. Hükümetin bu tutumu bir yatırımcı tarafından Londra'daki Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı.

İngiliz Hükümeti'nden karara ilk tepki Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'dan geldi. Fox, parlamentoda yaptığı açıklamada kararın hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Hükümetin kararı temyize götürmesi bekleniyor. İngiliz basını, Temyiz Mahkemesi kararı değiştirmezse İngiltere'nin resmen AB'den ayrılma sürecinin başlamasında parlamentodaki muhtemel tartışmalar nedeniyle gecikmeler olabileceğine dikkati çekiyor.

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti Genel Başkanı Theresa May, geçen ay yaptığı açıklamada, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin 2017'nin mart ayı sonuna kadar işletileceğini duyurmuştu. İngiltere'nin bu adımı atmasıyla AB'den ayrılış anlaşmasının şartlarının belirlenmesi için iki yıllık süreç de başlamış olacak. Avrupalı yetkililer, 50. maddenin bir an önce işleme konulması çağrılarında bulunuyor.

23 Haziran'da yapılan AB referandumunda İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık halkının yüzde 51,9'u AB'den çıkışa (Brexit) destek vermişti.