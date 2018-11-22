Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği anlaştı

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Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ilişkilerinin Brexit'ten sonra nasıl işleyeceği hakkında anlaşmaya vardı. Anlaşmanın pazar günü yapılacak olan zirvede onaylanması bekliyor.

Bu anlaşmayla birlikte Britanyalıların çok korktuğu "hard Brexit'in", yani anlaşmasız Brexit'in gerçekleşme ihtimali iyiden iyiye azaldı.

İki taraftan da diplomatlar uzun süredir AB ile Birleşik Krallık'ın ayrılıktan sonra nasıl bir bağı olacağı konusunda bir taslak anlaşma yazmaya çalışıyorlardı, ama fikir ayrılıkları bu sürecin uzun ve stresli geçmesine sebep oldu.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk yaptığı açıklamada "Komisyon başkanının bana verdiği bilgiye göre taraflar müzakereciler düzeyinde ve siyasi düzeyde anlaştılar" dedi. Tusk aynı zamanda anlaşmanın liderlere sunulacağını da belirtti.

Reuters'da yer alan habere göre İngiltere Başbakanı Theresa May, Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker taslak anlaşma hakkında görüştü.

Taslak anlaşmada ikilinin iyi ticari ilişkilerine devam etmesi kararı yer alıyor. Bu kararla birlikte diplomatlar iki tarafın birbirinden daha bağımsız olması hale gelmesini hedeflediklerini belirtti.