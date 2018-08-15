Birleşik Krallık TÜFE Temmuz'da yüzde 2.5 olarak gerçekleşti

Deniz Kılınç / İstanbul 15 Ağustos (DHA) – Birleşik Krallık’ta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 2.5 oldu.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre yıllık TÜFE, yüzde 2.5 olan beklentiyi karşılarken, Haziran ayındaki yüzde 2.4 düzeyinden Temmuz’da yüzde 2.5’e yükseldi.

Verilere göre Birleşik Krallık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Temmuz’da yüzde 3.0 olan beklentinin üzerinde yüzde 3.1 olarak gerçekleşirken, Perakende Fiyat Endeksi ise Temmuz ayında yıllık yüzde 3.4 olan beklentinin altında, yüzde 3.2 oldu.