Birleşik Krallık tartışıyor: Alkollü içecek markaları sponsor olmasın

Birleşik Krallık'ta önde gelen sağlık örgütleri, alkollü içecek firmalarının spor kulüplerine ve aktivitelerine sponsor olmasının yasaklanması çağrısında bulundu.

Doktor ve hemşireler Guardian gazetesine bir mektup göndererek, "korkunç" olarak niteledikleri bu uygulamanın çocukları alkol tüketimine özendirdiğini savundu.

Sağlıkçılar, bakanlardan alkollü içecek markalarının spor kulüplerinin formalarında yer almasına da izin veren milyonlarca sterlinlik anlaşmalarını feshetmelerini istedi.

Birleşik Krallık'ta Everton ve Celtic gibi takımlarının formalarında, sponsorluk aldıkları bira markalarının reklamları bulunuyor.

Doktorlar, alkollü içeceklerin spor kulüplerine sponsor olmasının, "mısır gevreği ya da deterjan gibi ürünlerin reklamları kadar" yaygınlaştığını belirtiyor.

Mektup şöyle devam ediyor: "Ulusal sporlarımız çocukları daha sağlıklı yaşamlar sürdürmeye özendirmeli. Spor kulüplerinin formalarında tütün reklamı yapılıyor olsaydı bunu birçok kişi kabul edilemez bulurdu. O zaman alkol neden kabul edilebiliyor?(...) Kanıtlar gösteriyor ki alkol reklamına maruz kalmak gençleri daha erken yaşta ve daha çok alkol tüketmeye yönlendiriyor".

Kamuoyunun da bu reklamların kaldırılmasından yana olduğunu iddia eden doktorlar, hükûmeti bu konuda yeni düzenlemeler yapmaya çağırıyor.

Fransa'da alkollü içecek firmalarının spor kulüpleri ve aktivitelerine sponsor olması 1991'den beri yasak.

Rusya, Ukrayna ve Norveç'te de aynı yasak yürürlükte.

Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İrlanda ise benzer bir yasak getirmeyi tartışıyor.

İngiltere'de bu reklamlara yönelik mevcut düzenlemeler, reklamların açıkça gençleri hedeflemesine izin vermiyor.

Alkollü içecek firmalarının sponsorluklarıyla ilgili düzenlemeyi hazırlayan Portman Group yetkilileri ise yasağın gereksiz olduğunu savundu.

Guardian'a konuşan Portman Group sözcüsü "Yasak çağrısı İngiltere gerçeğini yansıtmıyor. Resmi istatistikler gösteriyor ki 16-24 yaşlarında 'aşırı içki tüketimi' oranlarında ciddi bir düşüş var. Alkollü içecekleri denemiş olan çocukların sayısı da rekor derecede az. Bunun yanında alkollü içecek sponsorlukları Birleşik Krallık ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor ve gençliğe yönelik programlara destek veriyor" dedi.

BBCTürkçe