Birleşik Krallık'taki akademisyenlerden Boğaziçi'ne destek

Birleşik Krallık'taki yüksek öğrenim kurumlarında görev yapan onlarca akademisyen "Akademik özgürlük isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve çalışanlarını destekliyoruz" diyerek dayanışma metni yayımladı ve imza kampanyası başlattı.

Evrensel'den Arif Bektaş'ın haberine göre Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası'nın (SPOT) çağrısıyla başlatılan imza kampanyasına çok sayıda akademisyenin yanı sıra Ulusal Eğitim Sendikası (NEU) ve Üniversite Çalışanları Sendikası da (UCU) imza attı.

Melih Bulu'nun istifa etmesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi rektörünü seçmesini talep eden akademisyenler, gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Dün başlatılan imza kampanyasına 50'den fazla akademisyen imza attı. Yayımlanan metne Imperial College, King's College London, Edinburgh Üniversitesi, Greenwich Üniversitesi, SOAS Üniversitesi, Middlesex Üniversitesi gibi üniversitelerden akademisyenler imza attı.

Öte yandan 17 Türkiyeli kitle örgütünün oluşturduğu Demokratik Güç Birliği de bir açıklama yaparak öğrencilerin taleplerinin kabul edilmesini, atanan rektör Melih Bulu'nun istifa etmesini ve tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi. Demokratik Güç Birliği, öğrencilerin işkenceyle gözaltına alınmasını ve polis şiddetini de kınayarak öğrencilere desteklerinin devam edeceğini açıkladı.