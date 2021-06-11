Birleşik Krallık’ta iki kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi

Birleşik Krallık'ta yetkililer, iki kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Galler Halk Sağlığı (PHW) tarafından yapılan açıklamada, iki kişide "monpeypox" (maymun çiçeği virüsü) tespit edildiği duyuruldu. Her iki hastanın da aynı aileden olduğu, yurt dışı geçmişlerinin bulunduğu belirtildi.

Yaşları ve cinsiyetleri hakkında bilgi verilmezken, birinin hastanede tedavi gördüğü aktarıldı. Ayrıca hastaların virüs ile hangi ülkede enfekte olduğu da belirtilmedi. Genel halk sağlığı için şu anda bir risk bulunmadığı vurgulandı.

Maymun çiçeği virüsü nedir?

Genellikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında görülen maymun çiçeği virüsü, deride kabarcıklara neden olan bir hastalık. Çiçek hastalığı ile aynı virüs grubu olan Orthopoxvirus ailesine ait maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. Maymun çiçeği virüsünün Kongo Havzası ve Batı Afrika olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Kongo Havzası türündeki virüse bağlı maymun çiçeği, vakaların yüzde 10'una kadar ölüm oranı bildirirken, Batı Afrika türü genellikle vakaların yüzde 1'inden daha azında ölümcül sonuçlar gösterir. Kemirgenler ve keseli hayvanlardan buluşan virüs, enfekte olan kişilerde genellikle ateş ve baş ağrısına neden olurken, hastalığın ilerleyen dönemlerinde ise deride döküntüye yol açıyor. (İHA)