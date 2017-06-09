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Dünya

Birleşik Krallık seçimlerinde kilit parti: DUP

Kuzey İrlanda'da DUP oy oranını yüzde 10 oranında artırdı

09 Haziran 2017 17:23

Kuzey İrlanda'da İngiltere ile birliği savunan Demokratik Birlik Partisi (DUP) erken genel seçimlerin kilit partilerinden biri haline geldi.

Dünkü seçimlerde sandalye sayısını 10'a yükselten DUP'un, çoğunluğu kaybeden Muhafazakâr Parti ile koalisyona gidip gitmeyeceği tartışılıyor.

DUP'un lideri Arlene Foster partisinin Muhafazakâr hükümetini destekleme konusunu konuşmak için erken olduğunu söyledi ancak Foster, Başbakan Theresa May'in liderlik anlamında önünde zorluklar olduğunu belirtti.

Parti'nin Lordlar Kamarası'ndaki yönetim kurulu başkanı Maurice Morrow ise "Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda için en iyi seçenek ne ise onu yapacağız" dedi.

May ekren genel seçimlerde parlamentoda elinde tuttuğu salt çoğunluğu yitirmiş ve ortaya çıkan yeni tabloda hiçbir parti tek başına hükümet kuramaz hale gelmişti.

May'in görevde kalıp kalmayacağının sorulması üzerine DUP lideri Arlene Foster, "Bilmiyorum. Sanırım ayakta kalması artık zor" dedi.

DUP hiç bir partinin çoğunluğu elde edemediği seçimlerde kilit parti olabilir.

Kuzey İrlanda'da DUP oy oranını yüzde 10 oranında artırırken Sinn Fein partisi ise yüzde 5'lik bir artış yaşadı. Sinn Fein partisi parlamentoya 7 milletvekili soktu.

Bir bağımsız milletvekiliyle birlikte toplam 18 Kuzey İrlandalı milletvekili İngiltere seçimleri sonunda May'in hükümet kurma çabalarında kilit rol oynayacağına inanılıyor.

DUP 2015'teki genel seçimlerde May'in başbakanlığına açık destek vermişlerdi.

DUP içinden kaynaklar hiç bir koşul altında İşçi Partisi'nin kuracağı bir hükümete destek vermeyeceklerini söylüyor. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Sinn Fein partisine yakınlığıyla biliniyor.

Muhafazakarların DUP ile resmi bir koalisyona gitmemesi ancak gayri resmi bir anlaşma çerçevesinde destek arama olasılığı da var.

DUP lideri Foster İrlanda ile katı bir sınır çizilmesine ve sert bir Brexit sürecine karşı olduğunu açıklamıştı.

Foster, "Kimse sert bir Brexit istemiyor. Biz AB'den ayrılmak için işe yarar bir plan görmek istiyoruz. Bu seçim sonuçları da bununla ilgiliydi" dedi.

Con: Muhafazakâr Parti
Lab: İşçi Partisi
SNP: İskoç Ulusal Partisi
LD: Liberal Demokrat Parti
PC: Plaid Cymru
Ind: Bağımsız
DUP: Demokratik Birlik Partisi
SF: Sinn Fein
Green: Yeşiller

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Kuzey İrlandaİngiltereDemokratik Birlik PartisiDUP

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