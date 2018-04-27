Birleşik Krallık GSYH büyümesi beş yılın en düşük düzeyinde

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Nisan (DHA) – Birleşik Krallık ilk çeyrek GSYH büyümesi beş yılın en düşük büyüme hızı olan yüzde 0.1 düzeyine geriledi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, “İlk tahminlerimize göre Birleşik Krallık beş yıldan fazla bir süredeki en düşük büyüme hızı kaydetti. İmalat büyümesi zayıfladı, inşaat üretimi ciddi oranda düştü ve tüketici sektörleri baskı altında” denildi.

Verinin ardından sterlin dolar karşısında yüzde 0.80 değer yitirerek yedi haftanın en düşük düzeyine geriledi.

Kişi başı gelir, GSYH’deki yüzde 0.1’lik artışa rağmen, nüfus artışına bağlı olarak ilk çeyrekte yüzde 0.1 daraldı.