T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mart'ta 6.9 milyar sterline geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mart'ta 0

10 Mayıs 2018 15:12

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mart\'ta 0.7 milyar sterlin azalarak 6.9 milyar sterline geriledi.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:
\"Dış ticaret açığındaki daralmada en büyük etken Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden yapılan ithalattaki azalma oldu.
\"AB dışı ülkelerle yapılan ürün ticareti hacmi ilk çeyrekte 1.5 milyar sterlin gerilerken, AB üyesi ülkelerle yapılan ürün ticareti ilk çeyrekte 0.4 milyar sterlin yükseldi.
\"Değişken emtia ticareti hariç tutulduğunda toplam dış ticaret açığı 1.2 mişyar sterlin artışla 8.5 milyar sterline yükseldi.
\"Dış ticaret açığı Mart\'la biten 12 aylık sürede 13.3 milyar sterlin düşüşle 26.6 milyar sterline geriledi. Bunda en büyük etken ihracatın yıllık bazda büyümesi son 12 ayda yüzde 9.2 iken, ithalat büyümesi yüzde 6.4 oldu.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMayıs DHABirleşik KrallıkMartUlusalOfisi ONSAvrupa BirliğiABBunda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24