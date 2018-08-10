Birleşik Krallık dış ticaret açığı ikinci çeyrekte 8.6 milyar sterline yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ağustos (DHA) – Birleşik Krallık dış ticaret açığı ikinci çeyrekte 4.7 milyar dolar artışla 8.6 milyar sterline yükseldi. Haziran’da dış tiacret açığı 1.9 milyar sterlin oldu. Beklenti 2.5 milyar sterlin gelmesiydi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre;

“Dış ticaret açığındaki artış ihracattaki düşüş ve ithalattaki artıştan kaynaklandı.

“Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle olan dış ticaret açığı ikinci çeyrekte 2.9 milyar sterlin arttı. AB dışı ülkelerle olan dış ticaret açığı ise ikinci çeyrekte 2.6 milyar sterlin arttı.

“Birleşik Krallık ihracat hacmi Haziran’da yüzde 4.9 düşerken, ithalat ise yüzde 1.5 arttı.

“Ticaret açığı otomobil ve uçak ihracatı ciddi oranda düşmesi ve ithalatın artmasıyla önemli ölçüde arttı.

“Artan ürün ve hizmet ihracatı Haziran itibariyle 12 aylık dış ticaret açığının 6.2 milyar sterlin düşmesini sağladı.”