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Ekonomi

Birleşik Kraıllık'ta perakende satışlarda artış hızı azaldı

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Birleşik Kraıllık'ta mağazalarda perakende satışlarda artış devam  etmesine rağmen, hızında azalma yaşandı

04 Eylül 2018 11:56

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Birleşik Kraıllık\'ta mağazalarda perakende satışlarda artış devam
 etmesine rağmen, hızında azalma yaşandı.
Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir perakende satışlar (yeni açılan mağazalar hariç), Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 arttı.
Buna göre;
- Toplam satışlar yüzde 1.3 arttı.
- Bir önceki ayda aylık karşılaştırılabilir satışlarda yüzde 0.5, toplam satışlarda yüzde 1.6 artış olmuştu.
- 3 Aylık ortalamalara göre gıda satışları yüzde 3.9 artarken, gıda dışı satışlar yüzde 0.1 yükseldi.

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