Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık'tan toplu sözleşme tepkisi: Bu yıl da her iki yılda bir olduğu gibi bir orta oyunu sergilenmek istenmekte

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yapılacak zamları belirlemek amacıyla Ankara’da süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerini orta oyununa benzetti. Balık, “Bu yıl da her iki yılda olduğu gibi bir orta oyunu sergilenmek istenmekte; sözde ‘enflasyona kamu çalışanlarını ezdirmedik’ propagandası ile sözde toplu sözleşme görüşmelerinde çalışanlar, yoksulluk sınırının altındaki zam oranlarına mahkûm edilmek istenmektedir” dedi.

Mehmet Balık, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Ağustos’ta Ankara’da, başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında iktidarın 12 Ağustos’ta verdiği zam teklifini eleştirdi. “Milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi bir adına kez daha sormak istiyoruz. Sizler, emekçileri hangi enflasyona ezdirmemekten söz ediyorsunuz” dedi.

"Enflasyonda da işsizlikte de 3. dünya ülkelerinin olduğu ligdeyiz"

"Sizler, emekçileri hangi enflasyona ezdirmemekten söz ediyorsunuz” diyen Balık, şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK’in adrese teslim makyajlı enflasyon verilerinden mi? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, resmi enflasyonun gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. Peki yıl sonu hedefinize göre mi emekçileri enflasyona ezdirmemekten söz ediyorsunuz?

Unutmayalım ki hedef enflasyon önerisi IMF politikalarının bir önerisidir. ‘IMF bizden borç istedi’ diyen iktidarın, emekçilere IMF politikalarını dayattığının açık bir itirafıdır.

Geriye bir tek enflasyon kalmaktadır, o da halkın gerçek enflasyonudur. Halkın mutfağında hissettiği gerçek enflasyon oranı ise son bir yılda yüzde 30 oranında artmıştır. Sonuç olarak iktidarın bu zam önerisinin, memurlara ve emeklilere getireceği tek şey açlık ve sefalettir.

Sürekli olarak dünyada yeni bir lige yükseldiğimiz iddia edilmektedir. Ancak enflasyonda da işsizlikte de dünya sıralamasındaki yerimiz, 3. dünya ülkelerinin olduğu lige demir atmıştır. Yani iktidar, memuruna ve emeklisine 3. dünya ülkelerinin kendi vatandaşına layık gördüğü yaşam ve refah koşullarını dayatmaya çalışmaktadır.

İşte bu yüzdendir ki bu yıl da her iki yılda olduğu gibi bir orta oyun sergilenmek istenmekte, sözde ‘enflasyona kamu çalışanlarını ezdirmedik’ propagandası ile sözde toplu sözleşme görüşmelerinde çalışanlar, yoksulluk sınırının altındaki zam oranlarına mahkûm edilmek istenmektedir.

Tabii iktidar, emekçilere dayatılan sefalet politikalarında tek başına hareket etmemektedir. Burada emekçileri belki de iktidardan daha fazla sömüren, yandaş sendika Memur-Sen’dir.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki yandaş sendika, önce bu zamma itiraz eder gibi yapacak, daha sonra ise ‘bunun altına imza atmıyorum’ diyecek ve emekçiye sefalet düzeni, Kamu Görevlileri Yüksek Hakem Heyeti’nce dayatılacaktır.

Bu bir öngörü değildir, yıllardır yaşadığımız alışagelmiş bir senaryonun kendisidir.

Ve biz, kamu çalışanları olarak bu senaryonun da bu yıl sergilenmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz."

"Hükümete son uyarımız"

Balık ayrıca "Tüm kamu çalışanlarına ve emeklilerine sözde toplu sözleşme sürecinin son günlerinde son ve acil çağrımız, iktidara ise son uyarımızdır.” dedi.

Mehmet Balık, önceki yıllarda yaşanan kayıpların karşılanabilmesi için kamu çalışanlarının maaşlarının öncelikle yüzde 30 oranında seyyanen artırılmasını istedi. Balık, bu zam dışında kamu görevlilerinin maaşlarına 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı içi yüzde 15; 2023 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ve ikinci yarısı için de yüzde 15 oranında zam yapılmasını istedi. (ANKA)