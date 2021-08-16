Birleşik Kamu-İş Başkanı Balık: TÜİK'i işsizlik ve enflasyonu düşürmek için rakamlara takla attırmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “TÜİK, emekçi halkın yaşadığı işsizlik ve enflasyon gerçeklerinden kopmuştur. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; TÜİK’i işsizliği ve enflasyonu düşürmek için rakamlara takla attırmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, yaptığı yazılı açıklama ile TÜİK’in haziran ayı işsizlik verilerini değerlendirdi. Balık’ın açıklaması şöyle:

“TÜİK, haziran ayında işsizliğin yüzde 13,1’den yüzde 10,6’ya düştüğünü açıklamakta ve 3 milyon 399 kişi işsiz demektedir. TÜİK rakamlarında 309 bin kişi iş gücünden çekildiği, aynı şekilde 602 bin kişilik istihdam artışı olduğunu ve 823 bin kişi işe girdiği belirtilmektedir. 602 istihdam yaratıp 823 bin işsizlik azalmasının anlaşılır tarafı yoktur.

TÜİK verilerinde ise daha dikkat çekici bir veri karşımıza çıkıyor. Çalışabilir çağda yer alan nüfusun bir ay öncesine göre 87 bin kişi artmasına rağmen, toplam 222 bin kişi ise iş gücünden çekiliyor. Yani bir başka deyişle en az 222 bin kişi bir şekliyle iş bulmaktan ümidini kesip iş gücünden çekilirken; TÜİK işsizliğin azaldığını, istihdamın arttığını tuhaf bir şekilde öne sürüyor."

"İşsizlik ve enflasyon gizleniyor"

Balık sözlerine şöyle devam etti:

"2019 yılının 6-7-8 aylarına baktığımızda yüzde 13’lerde gezen işsizlik 2020 yılının mart ayında pandeminin etkisiyle de işsizlik yüzde 13’lerde bulunmaktaydı. Bugün açıklanan 10,6 oranındaki işsizlik pandemi, ekonomik kriz gibi etkilerden arınması imkansızdır. Ülke 2019 yılının çok gerisinde pandemi ve ekonomik krizin etkileri daha da ağırlaşmıştır.

Devletin bir diğer kurumu İŞKUR verileri ise artan işsizlik oranlarını göstermektedir. TÜİK verilerini adeta yalanlar niteliktedir. TÜİK istatistiklerinin aksine İŞKUR verileri ise haziran ve temmuz aylarında işsizliğin düzenli olarak arttığını açıklamaktadır. İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin sayısı mayıs ayında 2 milyon 893 bin kişi iken bu sayı haziran ayında 2 milyon 950 bin kişiye, temmuz ayında ise 2 milyon 995 bin kişiye yükselmiştir.

Bunun yanı sıra İŞKUR verilerine göre 2020-2021 Haziran ayları arasında işsiz kaldıkları için işsizlik ödeneğine başvuruda bulunanların sayısı ise tamı tamına 1 milyon 49 bin kişidir.

Resmi işsizlik oranları ile ekonomide yaşanan sıkıntılar bilinmektedir. Bu gerçeklere rağmen işsizliğin düşmesi inandırıcı değildir. AKP iktidarı; TÜİK başta olmak üzere, resmi kurumların verilerini kullanarak gerçek işsizliği ve enflasyonu gizlemektedir."

"TÜİK rakamları aldatmacadır"