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Ekonomi

Birleşik Kamu

04 Şubat 2012 16:44

-Birleşik Kamu-İş'ten 4 günlük yürüyüş ANKARA (A.A) - 04.02.2012 - Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) üyeleri, TBMM'de görüşülen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun tasarısını protesto etmek amacıyla Samsun'dan Ankara'ya yürüyecek. Birleşik Kamu-İş Ankara Temsilcisi Nevcivan Durdu, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin çeşitli sıkıntılar yaşadığını, ancak bunlara çözüm bulunmadığı için demokratik bir tepki göstermek gerektiğini söyledi.  Bu nedenle Samsun'dan bir yürüyüş başlattıklarını ve yürüyüşün 8 Şubat'ta Ankara'da sona ereceğini anlatan Durdu, şöyle konuştu: ''Şu sıralarda TBMM'de Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı görüşülüyor. Bu tasarı derhal geri çekilmelidir. Kamu çalışanları, 20 yılı aşkın süredir grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklar mücadelesi veriyor. Gelinen noktada TBMM'ye sevk edilen yasa tasarısı, mevcut düzenlemeden bile daha geri hükümler içeriyor.'' 

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