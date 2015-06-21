Birleşik Haziran Hareketi'nin Taksim yürüyüşüne polis müdahalesi

Birleşik Haziran Hareketi'nin ‘Görülmeyecek Hesap Kalmayacak’ sloganıyla Taksim'de düzenlediği eyleme polis müdahale etti.

Taksim'de yürüyüş yapmak isteyen eylemcilere polis izin vermedi. Bunun üzerinde eylemciler oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin devam ettiği sırada polis, eylemcilere TOMA ve biber gazıyla müdahale etti.

Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş, polis engeline karşı açıklama yaparak, "Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Hizb-ut Tahrir iki saat trafiği kapattı" diye konuştu.