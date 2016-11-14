Birleşik Haziran Hareketi'nden ortak miting çağrısı: Teslim olmayacağız

Birleşik Haziran Hareketi'nin (HAZİRAN) Saltanat'ın kaldırılışının yıldönümü vesilesiyle 1 Kasım günü "Saltanata Geçit Yok! Teslim Olmayacağız” başlığıyla yaptığı çağrının ardından süren girişimler ilk sonucunu verdi. Pek çok siyasi parti ve oluşumun, emek ve meslek örgütlerinin ve bağımsız halk inisiyatifinin desteğini açıklamaya devam ettiği miting, 20 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Kartal’da yapılacak.

“Teslim olmayacağız” şiarıyla yapılacak miting için bugün Makine Mühendisleri Odası’nda bir araya gelen siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri adına ortak açıklamayı Sosyalist Emekçiler Partisi’nden Demet Koca yaptı.



MMO'da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz, siyasal islamcılığın ve tek adam diktatörlüğünün saldırısı altındadır. Saldırı topyekundur. Önce, muhalif basın, yayın ve gazetelere yönelik kapatma kararları gerçekleştirildi. Ardından, Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinin, yazarlarının ve HDP'li belediye eş başkanlarıyla milletvekillerinin tutuklanmasından sonra artık başka bir aşamaya geçilmiştir. Bir kaç gün öncede derneklere yönelik kapatma ve durdurma KHK'ları operasyonların devam edeceğini göstermektedir.

7 Haziran seçimlerinin ortaya çıkarttığı emekçilerin, halkların birlikte mücadele eğiliminden korkan egemenler, içerde ve dışarda savaş politikalarına hız vermştir. Bu politikalar, aynı zamanda Başkanlığın hukuki zemininin oluşturulmasına yöneliktir. OHAL ve KHK rejimi ile Başkanlığa giden sürecin adımları atılmaktadır. KHK’larla kamu alanında 100 bini aşkın tasfiye yaşanmıştır. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında, Cemaat’e yönelik başlatılan operasyonlarla, tüm muhaliflere yönelik tam manasıyla bir ‘Cadı Avı’na çevrilmiştir. Binlerce akademisyen açığa alınmış, görevden uzaklaştırılmıştır. Bundan dolayı, OHAL kaldırılsın, KHK’lar iptal edilsin, mağduriyetler giderilsin diyoruz.

AKP Saray Rejimi bölgede ve ülkede tam manasıyla mehzepçi bir politika gütmektedir. Suriye halkının ortak çıkarlarını ve ortak yaşamını savunmak yerine Selefi-Cihadist çeteleri destekleyerek çatışmaları ve savaşı derinleştirmektedir. Aynı zamanda, bölgeye yönelik fetihçi politikalarını iç kamuoyunda Osmanlıcı tarihsel atıflarla pekiştirmektedir. Türk – İslamcı – Sünnici politikalarla içeride Kürt halkını ve Alevi halkını düşmanlaştırmaktadır. Kürt halkının iradesine yönelik saldırılar, Alevilere yönelik asimilasyoncu politikalarla bu mehzepçi siyaset kendini dışa vurmaktadır. Aynı zamanda, başta eğitimin dinselleştirilmesi yoluyla dinci – gerici bir ‘toplum mühendisliği’ uygulanmaktadır. İçeride ve dışarıda uygulanan bu mehzepçi politika savaş ve çatışma üretmektedir. Bizler, içerisinden geçtiği bu süreçte laikliğe, özgürlüğe ve demokrasiye hiç olmadığı kadar sahip çıkmalıyız.

Tek adam rejiminin inşasına yönelik gündeme getirilen anayasa referandumuna tutuklamaların, gözaltıların ve kapatmaların gölgesinde gidiliyor. Özgür medya ve gazeteler kapatılıyor, gazeteciler tutuklanıyor. HDP Eş Genel Başkanları, milletvekilleri ve DBP belediye başkanları tutuklanıyor, saldırılara maruz kalıyorlar. Muhalif dernek ve vakıflar kapatılıyor. OHAL ve KHK rejimiyle birlikte toplum sindirilmeye, susturulmaya ve baskı altına alınmaya çalışıyor. Gerçekleştirilmeye çalışılanın kendisi ‘Saray Diktatörlüğü’dür. Ancak, bu saldırılara karşı milyonlar "Teslim Olmayacağız" diyor.

AKP Saray Rejimi'nin uygulamalarından rahatsız olan tüm toplumsal kesimlerin tek adam diktatörlüğüne ve başkanlık rejimine kilitlenmiş bu siyaseti boşa çıkarması önemlidir. 'Yeni Rejim'in ayrıştırıp odak haline getiren düşmanlaştırma siyasetine karşı, muhalefet güçlerinin birleşik eylemi hayati bir önem arz etmektedir.

Çağrımız; bu ülkenin tüm ilericilerine, emekçilerine, devrimcilerine, yurtseverlerine, sosyalistlerine; namuslu, iyi yürekli, cesur insanlarınadır:

Gün faşizme, sömürü ve zulme karşı birlikte mücadele etme günüdür!

Başkanlığa ve diktatörlüğe karşı direnme günüdür!

Bizler bu ülkenin emek ve demokrasi güçleri, sendikaları, demokratik kitle örgütleri olarak 20 KASIM PAZAR SAAT:14.00’TE KARTAL MEYDANI’NA 'TESLİM OLMAYACAĞIZ’ MİTİNGİNE OMUZ VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ!