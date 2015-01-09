Birleşik Haziran Hareketi'nden Charlie Hebdo protestosu

Paris’te gerçekleştirilen Charlie Hebdo katliamını protesto etmek için Birleşik Haziran Hareketi tarafından 'Korkmuyoruz' sloganıyla çağrı yapılan eylem için Beyoğlu’ yürüyüş düzenledi.



Üzerinde Türkçe ve Fransızca olarak “Eşitlik”, “Özgürlük” ve “Kardeşlik” yazan dövizler taşıyan kitle şu anda Mis Sokak’tan Fransız Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

ilerihaber.org'dan Merve Yıldırım'ın haberine göre, Fransa’daki saldırıyı kınayarak sözlerine başlayan Barış Atay, gericiliğin ve islamcı faşizmin Türkiye’de olduğu gibi dünya üzerinde de giderek saldırgan bir hale geldiğinin uzun zamandır apaçık görüldüğünü söyledi.



Atay şöyle konuştu: “Komşu ülke Suriye’de son yıllarda tanık olduğumuz vahşet ve canilik islamcı faşizmin gerçek yüzünü açığa çıkaran örneklerden biridir. Burada emperyalistlerin daha ılımlı olduğunu söyleyerek desteklediği kesimlerin, Suriye’deki şeriatçı saldırganlığı tek başına üstlenmesi istenen İslam Devleti benzeri oluşumların özürcülüğünü yaptığını da görüyoruz.

Yaşadığımız vahşet emperyalizmin dünya halklarına gerici içinde gerici beğendirmesi çabalarını görmemize engel değildir. Dün Fransa’da gerçekleştirilen katliam emperyalistler tarafından desteklenip kollanan islamcı faşizmin sadece Ortadoğu’yu değil bütün dünya ilericiliğini tehdit ettiğini göstermiştir. Fransa’daki saldırıyı gerçekleştiren islamcı terör örgütünün ülkemizdekileri destekçilerinin açıklamaları aydınlar ve ilerici insanlar tarafından dünyanın hiçbir yerinde ciddiye alınmamalıdır.

Türkiye’nin ilerici ve devrimcileri Charlie Hebdo’nun yanındadır

Kahrolsun gericilik, kahrolsun emperyalizm

Yaşasın eşitlik, özgürlük ve kardeşlik

Birleşik Haziran Hareketi”

Karikatüristler adına söz alan Sefer Selvi kalemlerin asla susturulamayacağını belirterek, "Durmak yok çizmeye devam" diye konuştu.



Fransız Konsolosluğu önünde “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı eşliğinde karanfil bırakıldı ve BHH’nin 11 Ocak eylemine yapan çağrı ve “Yaşasın birleşik mücadelemiz” sloganıyla eylem sonlandırıldı.