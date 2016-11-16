Birleşik Haziran Hareketi'nden 'Başkanlığa hayır' mitingi

Birleşik Haziran Hareketi'nin çağrısıyla sol siyasi partiler, dernekler, sendikalar bir miting düzenleyecek. Mitingin duyurusu için yapılan basın açıklamasında darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ve KHK’lerin muhalefeti bastırmak için kullanıldığına işaret edildi ve 20 Kasım’da İstanbul Kartal’da “Demokratik siyaset engellenemez, OHAL kaldırılsın, KHK’ler durdurulsun, tek adam diktatörlüğüne geçit vermeyeceğiz. Başkanlığa hayır” talepleriyle, geniş katılımlı bir miting düzenleneceği duyuruldu.

"Laikliğe ve özgürlüğe sahip çıkmalı"

“Teslim olmayacağız” başlığıyla yapılacak miting için Makine Mühendisleri Odası’nda bir araya gelen kurumlar adına ortak açıklamayı Sosyalist Emekçiler Partisi’nden Demet Koca yaptı. Koca, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cemaat’e yönelik yapılan operasyonların, tüm muhalefete yöneldiğini hatırlatarak, bunun bir cadı avına dönüştüğünü vurguladı. Koca, “tek adam” rejiminin inşasına karşı olduklarını belirterek, tüm kesimleri İstanbul mitingine davet etti.

Koca, “Önce muhalif basın yayın ve gazetelere yönelik kapatma kararları gerçekleştirildi. Ardından, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin, yazarlarının ve DBP’li Belediye Eş Başkanlarıyla, HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasından sonra artık başka bir aşamaya geçilmiştir” dedi. 370 derneğin kapatıldığını hatırlatan Koca, bunun bir cadı avına dönüştüğünü dile getirdi. AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezhepçi bir politika yürüttüğü söyleyen Koca, buna karşı laikliğe ve özgürlüğe sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti.