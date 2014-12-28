Birleşik Haziran Hareketi sonuç bildirgesi: Sokaksa sokak, boykotsa boykot

'Birleşik Haziran Hareketi'nin 27-28 Aralık 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlediği Türkiye Meclisi toplantısı sona erdi. Birleşik Haziran Hareketi'nin, sonuç bildirgesinde, "Katiller ve hırsızlar iktidarıyla karşı karşıyayız. 15 yaşında bir çocuğu öldürtüyor ve sonra meydanlarda yuhalatıyorlar. Kendi çocuklarına ise para sıfırlatıyorlar" ifadeleri kullanılarak, dayanışma çağrısında bulunuldu.

Türkiye’nin dört bir yanından 50 ilden, 143 forumdan gelen bin 500 delegeyle Ankara'da toplandıldığına işaret edilen bildirgede şöyle denildi:

“Birleşik Haziran Hareketi, 2013 Haziranında tüm ülkenin üzerine doğan güneşi yeniden okullara, iş yerlerine, sokaklara taşımaya kararlıdır. Tek bir işçi kardeşimizin bile iş cinayetlerinde ölmeyeceği bir ülkeyi kurmak için ayaktayız. Kadınların özgürce dolaşacağı, cinsiyet ve cinsel yönelimi nedeniyle öldürülmediği, şiddet ve tacize uğramayacağı sokaklar yaratmak için ayaktayız. İnsanların milliyetine, dinine, mezhebine göre yargılanmayacağı, halkın başına gökyüzünden bombaların yağmayacağı, yeni Roboski’lerin olmayacağı bir memleket için ayaktayız. Bölgemizde savaş çığırtkanlığına ve emperyal heveslere geçit vermeyeceğiz. Halkların barışı için ayaktayız. Derelerimizden bir damla bile suyun çalınmayacağı, tek bir ağacın bile kesilmeyeceği özgür topraklar için ayaktayız. Çocuklarımızı ortaçağ karanlığına teslim etmeyeceğiz. Çocuklarımız için ayaktayız.”

'Eğitimde gericiliğe izin vermeyeceğiz'

İlk barikatı kuruyoruz” denilen bildirge, “Dindar ve kindar bir nesil yaratmak için dayatılan eğitimde gericiliğe izin vermeyeceğiz. Gericiliğe karşı laiklik için ayaktayız. Sokaksa sokak, boykotsa boykot. Bizi kavgaya davet ediyorlar, davetleri kabulümüzdür.” ifadeleriyle sona erdi.