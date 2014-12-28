T24 LogoT24 Logo
Gündem

Birleşik Haziran Hareketi sonuç bildirgesi: Sokaksa sokak, boykotsa boykot

Türkiye’nin 50 ilinde ve 143 forumdan seçilen bin 500 delegenin katıldığı 'Birleşik Haziran Hareketi' sonuç bildirgesi açıklandı

28 Aralık 2014 21:04

'Birleşik Haziran Hareketi'nin 27-28 Aralık 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlediği Türkiye Meclisi toplantısı sona erdi. Birleşik Haziran Hareketi'nin, sonuç bildirgesinde, "Katiller ve hırsızlar iktidarıyla karşı karşıyayız. 15 yaşında bir çocuğu öldürtüyor ve sonra meydanlarda yuhalatıyorlar. Kendi çocuklarına ise para sıfırlatıyorlar" ifadeleri kullanılarak, dayanışma çağrısında bulunuldu.

Türkiye’nin dört bir yanından 50 ilden, 143 forumdan gelen bin 500 delegeyle Ankara'da toplandıldığına işaret edilen bildirgede şöyle denildi:

“Birleşik Haziran Hareketi, 2013 Haziranında tüm ülkenin üzerine doğan güneşi yeniden okullara, iş yerlerine, sokaklara taşımaya kararlıdır. Tek bir işçi kardeşimizin bile iş cinayetlerinde ölmeyeceği bir ülkeyi kurmak için ayaktayız. Kadınların özgürce dolaşacağı, cinsiyet ve cinsel yönelimi nedeniyle öldürülmediği, şiddet ve tacize uğramayacağı sokaklar yaratmak için ayaktayız. İnsanların milliyetine, dinine, mezhebine göre yargılanmayacağı, halkın başına gökyüzünden bombaların yağmayacağı, yeni Roboski’lerin olmayacağı bir memleket için ayaktayız. Bölgemizde savaş çığırtkanlığına ve emperyal heveslere geçit vermeyeceğiz. Halkların barışı için ayaktayız. Derelerimizden bir damla bile suyun çalınmayacağı, tek bir ağacın bile kesilmeyeceği özgür topraklar için ayaktayız. Çocuklarımızı ortaçağ karanlığına teslim etmeyeceğiz. Çocuklarımız için ayaktayız.”

 

'Eğitimde gericiliğe izin vermeyeceğiz'

 

İlk barikatı kuruyoruz” denilen bildirge, “Dindar ve kindar bir nesil yaratmak için dayatılan eğitimde gericiliğe izin vermeyeceğiz. Gericiliğe karşı laiklik için ayaktayız. Sokaksa sokak, boykotsa boykot. Bizi kavgaya davet ediyorlar, davetleri kabulümüzdür.” ifadeleriyle sona erdi.

 

ETİKETLER

birleşik haziran hareketiroboskieğitimsonuç bildirgesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24