Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye ‘Katar’ mesajı: Umuyoruz ki akıllıca davranırlar

Katar ile ilişkilerini kesme kararı alan Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Katar’a desteğini sürdüren Türkiye’yi eleştirirken, “Umuyoruz ki akıllıca davranırlar” dedi.

Körfez’deki bu kriz derinleşmeye devam ediyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Gargash bugün Paris’te yaptığı açıklamada, “Katar, dış politikadaki tavrını değiştirmezse, Katar’ın güçlü Arap komşularının uyguladığı ambargonun yıllar boyu devam edebileceğini” söyledi:

Kuveyt’in ara bulmaya çalışması kullanışlı olabilir. Katar’dan isteklerimiz olacak. Katar fark etmelidir ki ilişkiler yeniden yazılmış durumdadır ve bu ‘dışlama’ yıllar sürebilir. Eğer politik rollerine dair sahip oldukları bu sapkın bakış açısı yüzünden dışlanmak istiyorlarsa bırakın dışlansınlar. Hala reddetme ve öfke safhasındalar.

Gargash, en önemli isteklerinin ise Katar’ın El-Kaide, Müslüman Kardeşler, Hamas ve bölgedeki diğer gruplarla kurduğu ilişkinin kesilmesi olduğunu söyledi.

Türkiye’ye mesaj: Umuyoruz ki akıllıca davranırlar

Arap ülkelerinin Katar’a önümüzdeki günlerde isteklerinin bir listesini vereceğini açıklayan Gargash, Katar’ın Libya, Yemen ve Suriye’deki cihatçı grupları desteklemesini kastederek “Siz bizim takımımızın bir parçasısınız ama kendi kalenize gol atmaya devam ediyorsunuz” dedi.

Gargash konuşmasında Türkiye’ye ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

""Bunlar daha erken günler. Türkiye ideolojik duruşu ve ulusal çıkarları arasında denge kurmaya çalışıyor. Maalesef hala bu aşamadayız, umuyoruz ki Türkiye akıllıca davranır ve kendisi için en iyi olanı seçer."

Gargash, Türkiye ve İran’ın körfezdeki kriz dolayısıyla ortaya çıkan çatlağı doldurmaya çalışabileceği riski olduğunu fakat Doha’yı destekleyen Ankara’nın ‘nötr olması gerektiğini’ söyledi.

Türkiye’nin Katar’a desteği

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın aralarında yer aldığı 13 ülke “terörü desteklediği” gerekçesiyle Katar’la diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

Katar, Körfez’in önde gelen ülkelerince diplomatik ve ekonomik olarak ablukaya alındığı ve bölgede krizin sürdüğü esnada ise Katar’a Türk askeri konuşlandırılmasını öngören karar tasarısı geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilmişti.

Tasarı, çoğu AKP ve MHP’li olmak üzere, 240 vekilin lehte oyuyla kabul edilmişti.

Tasarının Meclis’te kabul edilmesinin ardından ise önce 3 kişilik askeri heyet üs kurma çalışmaları için Katar’a gitmiş, sonra da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yer aldığı bir heyet Katar’a ziyarette bulunmuştu.

Katar: Ambargo kaldırılsın

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanı uygulanan ambargonun kaldırılması çağrısı yapmıştı.

Suçlamaları reddeden Katar, yaptırımların ülkenin adını kirletmek için ortaya atıldığını savunmuştu.

Ambargo uygulayan ülke sayısı 13'e yükselmişti

5 Haziran’da Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Katar’la olan diplomatik ve ticari ilişkilerini ülkenin ‘teröre destek verdiği’ gerekçesiyle kesmişti.

Katar bu iddiaları reddederken, takip eden günlerde Katar’a ambargo uygulayan ülke sayısı 13’e yükselmişti.