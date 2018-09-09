Birleşik Arap Emirlikleri'nden İdlib açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Suriye'nin İdlib kentinin, sivillerin hayatını tehlikeye atacak kanlı çatışmaların dışında tutulması gerektiğini belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, " İdlib'in, sivillerin hayatını tehlikeye atacak kanlı çatışmaların dışında tutulması BAE ve uluslararası toplumun önceliğidir." ifadesini kullandı.

Karkaş, Arapların Suriye krizi karşısındaki rolü ve nüfuzunun neden azaldığının ortaya konulması için kapsamlı ve ciddi araştırmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Suriye 'nin kuzeybatısında, terör örgütleri ve Esad karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın Suriye Devlet Başkanı Başşar Esad'a bağlı güçler ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.