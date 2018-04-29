Birleşik Arap Emirlikleri'nden 8 prensese Belçika'da hapis ve para cezası

Belçika'da yargılanan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 8 prenses, "hizmetçilerini istismar etmek" ve "insan kaçakçılığı yapmak" suçlarından 15 ay hapis ve 165 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Ülkenin en güçlü ailelerinden El Nahyan'a mensup prenseslerin hapis cezaları ile para cezalarının yarısı askıya alındı.

El Nahyan ailesi, BAE'den Abu Dabi'de iktidarda ve İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin de sahibi.

Prensesler hakkındaki dava ise yaklaşık 10 yıl önce Belçika'nın başkenti Brüksel'deki lüks bir otelde yaşananlar üzerine açılmıştı.

Otelin bir katını birkaç aylığına kiralayan prensesler, 20'den fazla hizmetçinin otelden çıkmasına izin vermedi.

Prensesler hizmetçileri artık yiyeceklerle beslenmeye, yerde yatmaya zorladı ve günün hemen her saati çalıştırdı.

Belçika makamları, hizmetçilerden birinin kaçıp polise başvurmasıyla olaydan haberdar olmuş, açılan dava Mayıs ayında görülmeye başlanmıştı.