Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'Mutluluktan Sorumlu Devlet Bakanlığı' kuruldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, "Mutluluktan Sorumlu Devlet Bakanlığı" kurulduğunu duyurdu.



Radikal'de yer alan habere göre; Al Maktum sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, BAE'nin kalkınmasında yeni döneme hazırlık için federal hükümette revizyona gidildiğini ve bu çerçevede kabinede yeni bakanlıklar kurulduğunu açıkladı.



Al Maktum, "Mutluluktan Sorumlu Devlet Bakanlığı" adında yeni bir bakanlık kurulduğunu ifade ederek, dünyada bir ilk olan bakanlığın, toplumda huzuru tesis etmekten sorumlu olacağını kaydetti.



Hükümete dahil edilen bakanlıklar arasında ayrıca Hoşgörü Bakanlığı da olduğunu açıklayan Al Maktum, "Bu bakanlığın görevi de BAE toplumuna, temel değerlerinden olan hoşgörüyü yerleştirmek" ifadesini kullandı.



Al Maktum, hükümette yapılan revizyonla ilgili ayrıca şunları kaydetti:



"Kabine İşleri Bakanlığının ismi Kabine İşleri ve Gelecek Bakanlığı olarak değiştirildi. Hükümetin istişare mekanizmalarından biri olarak akademisyen ve araştırmacılardan oluşan BAE Alimler Konseyi ile gençlerin meselelerinde hükümete danışmanlık yapmak üzere bir grup genç akil insandan oluşan BAE Gençlik Konseyi kuruldu."