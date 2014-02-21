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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'Mars'a gitmek haram' fetvası

İnsanoğlu'nun 2023'te Mars'a ayak basması beklenirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde dini yetkililer kızıl gezegene gitmenin haram olduğunu öne sürdü

21 Şubat 2014 14:05

Birleşik Arap Emirlikleri, dini anlamda otorite olarak görülen İslami İşler Başkanlığı’nın yayınladığı bir fetva ile Mars’a yapılacak yolculuğun dine uygun olmadığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri, dini anlamda otorite olarak görülen İslami İşler Başkanlığı’nın yayınladığı bir fetva ile Mars’a yapılacak yolculuğun dine uygun olmadığını duyurdu. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, fetvanın gerekçesini söz konusu gezegene yapılacak olan yolculuğun “geri dönüşü olmaması”  oluşturuyor.

Mars’a gitme girişiminin intiharla aynı anlama geldiğini, bunun da dinen caiz olmadığını vurgulayan din adamları fetvaya Nisa Suresi’ni örnek gösterdiler. Khaleeejtimes.com’da yayınlanan fetvada “Bu türlü tek gidişli seyahatler hayata yönelik gerçek bir risktir, asla İslam adına onaylanamaz. Mars’a gidecek kişinin burada hayatta kalmasının mümkün olmama ihtimali vardır, dolayısıyla ölüme açıktır” denilerek İslam’da insanların bilerek bu girişimde bulunmalarının haram olduğu hatırlatıldı.  Prof. Faruk Hamada liderliğindeki Fetva Komitesi, “Hayatı tüm olası tehlikelere karşı korumak ve güvenliğini sağlamak tüm dinler tarafından kabul edilmektedir.  Kuran’da Nisa suresinin 29’uncu ayetinde ‘Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir’ ifadesi yer alır dedi.

 

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