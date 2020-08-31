Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında ilk ticari uçuş ABD heyetiyle gerçekleşti

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 13 Ağustos'ta imzalanan normalleşme anlaşması ve Abu Dabi yönetiminin boykot yasasını iptal etmesinin ardından 'tarihi' olarak anlandırılan, iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş gerçekleştirildi.

İsrail ulusal havayolu şirketi El Al'a ait uçakta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın da aralarında bulunduğu heyette İsrailli ve ABD'li yetkililer yer aldı. Euronews'un aktardığı habere göre, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndan bugün kalkan LY971 sefer sayılı uçak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye indi. Heyeti taşıyan Kiryat Gat adlı uçak, Abu Dabi'ye gidişinde Suudi Arabistan hava sahasını kullandı. Uçağa Arapça, İngilizce ve İbranice Selam, Şalom ve Peace "barış" yazısı yapıştırıldı.