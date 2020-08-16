Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında anlaşmadan sonra ilk ortaklık: Covid-19 test kiti geliştirecekler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının ardından ilk ticari anlaşma yapıldı. İki ülke ortak olarak Covid-19 test cihazı geliştirecek.

BAE devlet medyasının aktardığı habere göre, Apex Ulusal Yatırım isimli bir şirket ile İsrail'den Tera Group adında bir şirket hızlı sonuç veren Covid-19 test kiti geliştirmek için anlaştı. Anlaşma, Abu Dabi'de imzalandı ve "stratejik ticari anlaşma" olarak tanımlandı.

Anlaşma, iki ülke arasında geçen hafta başlayan 'normalleşme' sürecinin ilk adımı olarak duyuruldu.