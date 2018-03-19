Birleşik Arap Emirlikleri: Türkiye Araplara tehdit

Daha önce, "Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecek" diyen Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan ziyareti sırasında ''İran, İsrail ve Türkiye'nin meydan okumalarıyla karşı karşıyayız, bunu önlemek Mısır ile Suudi Arabistan'ın tarihi görevi'' açıklamasında bulundu.

TIKLAYIN-Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye: Arap dünyasında rejim değişikliği planlayan örgütlerle işbirliği yapıyorlar

Sputnik'te yer alan haber göre, bir dizi temasta bulunmak için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin yanı sıra Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ile görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi. BAE Dışişleri Bakanı Nahyan, ''BAE ile Mısır olarak, İran, İsrail ve Türkiye'nin meydan okumalarıyla karşı karşıyayız'' diye konuştu.

BAE Dışişleri Bakanı, Arap aleminin lider ülkeleri olan Mısır ile Suudi Arabistan'ın, İran, İsrail ve Türkiye'nin oluşturduğu meydan okumalara karşılık vermek gibi tarihi bir sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Nahyan, BAE'nin, Mısır ile Suudi Arabistan'ın bu yöndeki çabalarını desteklediğini belirtti.

"Arap bağımsızlığına tehdit"

10 Mart'ta da BAE Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş'tan Türkiye'nin Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymadığı suçlaması geldi.

Twitter'dan Türkiye'ye karşı paylaşımlarda bulunan Gargaş ''Türkiye ve Arap ilişkilerinin en iyi seviyede olmadığını görmek güç değil. Ankara Arap bağımsızlığını hesaba katarak komşularıyla mantıklı ve akıllıca bir ilişki kurmalı'' dedi.

''Arap dünyası komşuları tarafından yönetilmeyecek ve şimdiki durum kalıcı olmayacak" diye ekleyen BAE'li bakan, Türkiye'yi Arap dünyasında rejim değişikliği planlayan örgütlerle işbirliği yapmakla suçladı.

"Bizi Ankara yönetemez"

Aynı bakan 27 Aralık'ta Twitter'dan yine Türkiye'ye karşı paylaşımlarda bulunurken ''Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecek. Tahran ile Ankara'nın bölgedeki hırslarıyla mücadele etmek için Arap alemi birleşmeli'' demişti.

Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan gerilimi

Öncesinde BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan'ın 'Medine Müdafaası kahramanı' olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak nitelemesiyle tırmanan krizin asıl dönüm noktası ise Haziran 2017'de BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe'ye ait e-postaların hacklenmesiydi.

Erdoğan'dan BAE Dışişleri Bakanı Zayed'e tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'e tweetine tepki gösterip "Bize bühtanda bulunan zavallı senin ceddin neredeydi? Sen Erdoğan'ı da tanımamışsın, Erdoğan'ın ceddini ise hiç tanımamışsın. Biz sizin ne tür garabetler içinde olduğunuzu gayet iyi biliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ise Twitter'da "Türkler ve Arapları tekrar karşı karşıya getirmeyi hedefleyen yalan dolu propagandayı retweet etmesi utanç verici" demişti.