“Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve İran’ın desteğiyle Erdoğan’a darbe hazırlanıyor”

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin de içerisinde bulunduğu Albayrak Medya tarafından çıkartılan Gerçek Hayat dergisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için darbe hazırlığı yapıldığı iddia edildi. Sinem Köseoğlu’nun imzasını taşıyan haberde Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve İran'ın da desteğiyle Erdoğan'a "darbe girişimi" hazırlandığı ileri sürüldü.

Haberde bunun için 70 milyon dolar bütçe ayrıldığı belirtilirken kilit rol Birleşik Arap Emirlikleri'ne verildi.

Yeni Şafak'ın aktardığı haberde dile getirilen senaryo şöyle:

Mısır darbesi sonrası Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan gerginlik ve jet kriziyle Rusya ile oluşan çatışmayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kamplaşmalar artmaya başladı. BAE ve Rusya, Yaser Arafat'ın ölümünden sorumlu tutulan El-Fetih üyesi Muhammed Dahlan'a Erdoğan'ı devirme işini ihale etti. Öngörülen plan için 70 milyon dolar bütçe ayrıldığı belirtiliyor. Müslüman Kardeşler'e yönelik olumlu politikası nedeniyle düşman bellenen AK Parti hükümetine zarar vermek için BAE'nin, Gezi Parkı eylemleri sırasında Dahlan üzerinden girişimlerde bulunduğu konuşuluyor. BAE'nin siyasi kulislerden sızan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Muhammed Mursi'ye yapılan darbenin benzeri yapılması hedefleniyor. Ürdün istihbaratının da yer alacağı darbenin ilk aşaması Erdoğan için planlanan karalama kampanyası… Arap basınında başlatılacak kampanya dünya basınına taşınacak ve daha önceki Arap Baharı, Mısır ve diğer Ortadoğu ülkelerindeki politikaları bilenler için Dahlan projesi tanıdık gelecekti. Dahlan'ın Mısır Darbesi sürecinde Mısır medyasını parayla susturduğu ve Mursi aleyhinde konuşturduğu sıkça yazılmıştı. Yine aynı yöntemle Dahlan 14 Aralık tarihinde Abu Dhabi'deki ofisinde medya dünyası ve siyasetçilerden oluşan 15 kişilik bir grupla toplantı yaptı. Toplantıda Erdoğan aleyhine yürütülecek kampanya ise şöyle belirlendi;

1. Arap medyası ve muhalif Türk medya tarafından Er­doğan ile ilgili kötü algı oluşturma ve yayma.

2. Türkiye'deki Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi muhaliflerine destek verme, finansal destek sağlama.

3. Türkiye'de kaosun yayılması, güvenliğin zedelenmesi ve Erdoğan'a karşı ayaklanmalar olması adına PKK'ya destek verilmesi.

4. Ordu içinde Erdoğan ve Ak Parti'ye muhalif askeri liderlere destek verme.

Mısır'da darbeyi gerçekleştiren Abdülfettah Sisi'ye açık çek veren Suudi Arabistan; Türkiye ve katar arasındaki BAE'nin Türkiye aleyhtarı propaganda faaliyetlerinin önünde fren etkisi yaratıyor.