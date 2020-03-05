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Birleşik Arap Emirlikleri'nde imamlara uyarı: Cuma namazı 10 dakikayı geçmesin

05 Mart 2020 23:14

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının sıçradığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde cuma namazları 10 dakika ile sınırlandırıldı.

Euronews'in haberine göre, İslami İşler ve Bağışlar Genel Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, imamların Kur'an'dan sadece kısa iki ayet okutarak namazı 10 dakikada bitirmesi istendi. İmamların ayrıca, kendilerine iletilen kısa hutbe metninin dışına çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Salgına karşı benzer uygulamaların hayata geçirildiği Suudi Arabistan'da umre geçici olarak yasaklanırken, İran'da geçen haftadan itibaren cuma namazları kılınmamaya başlandı.

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