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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ın yer almadığı haritayı Abu Dabi Louvre Müzesi'nden kaldırdı

Müzenin çocuk bölümünde kullanılan haritada "Katar'ın tamamen haritadan silindiği" ortaya çıkmıştı

23 Ocak 2018 00:37

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fransa'dan isim hakkını alarak kurduğu Abu Dabi Louvre Müzesi'ndeki Katar'ın yer almadığı haritanın kaldırıldığı bildirildi.

Müzeden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haritadaki dikkatsizliğin, "kasıtsız bir hatadan" kaynaklandığı belirtilerek, haritanın ivedilikle değiştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, yolları temsil ettiği belirtilen haritanın eski bir vazoyla değiştirildiği ifade edildi.

Washington Institute isimli düşünce kuruluşundaki Körfez Uzmanı Simon Henderson'ın makalesinde, Abu Dabi'nin Paris'ten isim hakkı alarak kurduğu Louvre Müzesi'nin çocuk bölümünde kullanılan haritada "Katar'ın tamamen haritadan silindiği"ne dikkat çekilmişti.

BAE, Fransa'nın en prestijli müzelerinden Louvre'a sadece isim hakkı için 520 milyon dolar ödemişti. Abu Dabi'nin, "sanat kredileri, özel sergiler ve yönetim danışmanlığı" için Louvre yönetimine ek 747 milyon dolar ödeyeceği bilgisiyle müze, toplamda 1,3 milyar dolara yakın faturasıyla dikkati çekmişti.

Katar ile BAE arasında gergin seyreden siyasi ilişkilere, son günlerde eklenen karşılıklı hava sahası ihlali suçlamaları bölgedeki gerginliği daha da tırmandırmıştı.

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