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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ile normalleşme şartlarını açıkladı

BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş: Al Jazeera, Müslüman Kardeşler'in yayın organı haline geldi

22 Haziran 2017 23:28

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, “Katar’ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesi için onun Libya ve Suriye’de faaliyette bulunan teröristlere verdiği desteği kesmesi ve suçlulara Doha’da yataklık etmekten vazgeçmesi gerektiğini” söyledi. Gardaş, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun, “Müslüman Kardeşler'in yayın organı haline geldiği” iddiasında bulundu.

El Hayat gazetesine konuşan Gargaş, ‘Katar ile ilişkileri kesen ülkelerin talepleri onun radikalizmi finanse etmesi, başta Suriye ve Libya’da  faaliyette bulunan terör örgütlerini desteklemesi ve uluslararası düzeyde istenmeyen kişi ilan edilen şahıslara yataklık etmesi ile ilgili. Yayınladığımız listede 59 kişinin ismi yer alıyor, 14’ü ABD, 9’u BM ve 5’i AB tarafından aranıyor’ ifadelerini kullandı.

Doha’nın Hamas ve Müslüman Kardeşler’i desteklemekten vazgeçmesi gerektiğine vurgu yapan Gargaş, başta Bahreyn ve Mısır olmak üzere bazı Arap ülkelerinin Katar tarafından finanse edilen bu ülkelerdeki durumu istikrarsızlaştırma ve iktidarı devirme çabalarından dolayı zarar gördüğüne dikkat çekti. 

 

“Al Jazeera, Müslüman Kardeşler'in yayın organı haline geldi”

 

Katar merkezli Al Jazeera kanalını son 10 yılda Müslüman Kardeşler’in ‘yayın organı’na  dönüşmekle suçlayan Gargaş sözlerine şöyle devam etti:

“Doha alıştığı ortamda bulunmak istiyorsa şeffaflık ilkesi doğrultusunda hareket etmesi ve radikalizm ile terör gruplarını desteklemekten vazgeçmesi  şarttır.”

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Katar ise 'amacı devlete zarar vermek ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kalındığını' ifade etmişti.

 

 

 

 

 

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