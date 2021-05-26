Birleşik Arap Emirlikleri, kalabalık etkinliklere katılanlarda Koronavirüs aşısını zorunlu kılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, 6 Haziran'dan itibaren konser, spor müsabakası gibi canlı etkinliklere katılacak herkes için Koronavirüs aşısının zorunlu olacağını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı sözcüsü, aşı zorunluluğunun spor, sanat, kültür etkinliklerinin hepsinde geçerli olacağını duyurdu.

Etkinliklere katılacak herkesin en az 48 saat öncesinde negatif PCR testi sonucu sunması gerekecek.

Aşı ve PCR zorunluluğunun 100'den fazla kişinin katıldığı düğünler için de geçerli olacağı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde nüfusun 16 yaş üstünde yüzde 78 aşılandı.