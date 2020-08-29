Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e yönelik boykotuna resmen son verdi

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayid el-Nehyan, İsrail'i boykot eden yasayı iptal eden ve ülkeler arasında ticaret ile finansal anlaşmalar yapılmasına izin veren bir başkanlık kararnamesi yayınladı.

BAE Başkanı, kararnamenin "ikili ilişkiler için iki ülke arasında iş birliğine kapı açmayı hedeflediğini" ifade etti.

İsrail ve BAE, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğuyla ülkeler arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirecek bir anlaşmaya imza atmıştı.

Öte yandan, İsrailli El-Al Havayolları'nın Tel Aviv'den Abu Dabi'ye ilk uçuşu gerçekleştirme hazırlığında olduğunu belirtildi. 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek uçuşta İsrail delegasyonu ve ABD heyeti bulunacak. Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner da bu uçuşla İsrail'den BAE'ye gidecek.