Birleşik Arap Emirlikleri, ilk kadın astronotunu tanıttı

Noura Al-Matrooshi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk kadın astronotu oldu.

CNN'de yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mohammed bin Rashid Uzay Merkezi'ne iki yeni astronot katıldı. 4000 kişi arasından yapılan seçim sonucu programa Mohammed Al-Mulla ve Noura Al-Matrooshi katıldı. Al-Matrooshi, merkezdeki ilk kadın astronot oldu.

Konuyla ilgili tweet atan Al Matrooshi "Bu millet bugün bana unutulmaz anlat yaşattı. Halkımızın hafızasında sonsuza kadar kazınacak başarılar ve tarihi anlar yazmak için çok çalışacağım" dedi.

1993 doğumlu Al Matrooshi, Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi'nden makine mühendisliği bölümü mezunu.