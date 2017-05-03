Birleşik Arap Emirlikleri, Antarktika'dan buz dağı taşıyacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Masdar şehri merkezli Ulusal Danışma Bürosu Ltd. şirketi tarafından hazırlanan proje kapsamında, Antarktika'daki Heard Adası yakınlarından Füceyre Limanı'na dev buz kütleleri taşınacak.

75 milyar litre su

Taşınan buz kütleleri, sıcak havayla birlikte eriyerek limanda kurulu su tesislerini suyla dolduracak. Buz kütlelerinin her birinden ortalama 75 milyar litrelik su elde edilmesi planlanıyor. Elde edilen su hem içme suyu hem de çöllerle kaplı bölgede yeşil alan oluşturmak amacıyla sulama suyu olarak kullanılacak.

'Dünyanın en temiz suyu'

Proje hakkında "Bu, dünyanın en temiz suyu" ifadelerini kullanan Ulusal Danışma Bürosu yetkilisi Abdullah Muhammed Süleyman el Şehi, projenin 2018 başlarında hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti. Projeye göre, buzdağlarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşınmasının ise yaklaşık 1 yılda gerçekleşebileceği hesaplanıyor.

Turistik ilgi çekeceği düşünülüyor

Limana getirilen büyük buz kütlelerinin erimesinin uzun süreceği, dolayısıyla da uzun süre liman kıyılarında kalacakları göz önünde bulundurularak, buz kütlelerinin turistik olarak ilgi çekeceği de düşünülüyor.