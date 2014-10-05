Birleşik Arap Emirlikleri'nden Biden'a: Biz de açıklama bekliyoruz

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Suriye’deki cihatçıları silahlandırıp para yardımı yaptığı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Mohammad Gargash, Biden’ın ifadelerine açıklık getirmesini istedi.

AFP'de yer alan habere göre, Joe Biden, Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada "Türkiye gibi ülkelerin bölgeye yüz milyonlarca dolar para ve on binlerce ton silah gönderdiğini" ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle yaptığı konuşmada "siz haklıydınız" dediğini öne sürmüş, Türkiye'den gelen tepkilerin ardından özür dilemişti. Bu gelişmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri aynı konuşmada Birleşik Arap Emirliklerine de benzer suçlamalar yönelten Biden'dan açıklama beklediğini duyurdu.

Biden’ın sözlerini, “İnanılmaz ve Emirlik’in radikal İslamcılık ve terörizmle savaştaki rolünü görmezden gelmek” olarak nitelendiren BAE Dışişleri Bakanı Anwar Mohammad Gargash, Biden’dan ifadelerine açıklık getirmesini istedi.



Birleşik Arap Emirlikleri’nin, ABD’nin öncülük ettiği koalisyonda yer aldığı biliniyor.