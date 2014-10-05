T24 LogoT24 Logo
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Biden'a: Biz de açıklama bekliyoruz

ABD Başkan Yardımcısı Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözleri nedeniyle özür dilemesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri de açıklama beklediklerini belirtti

05 Ekim 2014 18:35

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Suriye’deki cihatçıları silahlandırıp para yardımı yaptığı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren  Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Mohammad Gargash, Biden’ın ifadelerine açıklık getirmesini istedi.

AFP'de yer alan habere göre, Joe Biden, Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada "Türkiye gibi ülkelerin bölgeye yüz milyonlarca dolar para ve on binlerce ton silah gönderdiğini" ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle yaptığı konuşmada "siz haklıydınız" dediğini öne sürmüş, Türkiye'den gelen tepkilerin ardından özür dilemişti. Bu gelişmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri aynı konuşmada Birleşik Arap Emirliklerine de benzer suçlamalar yönelten Biden'dan açıklama beklediğini duyurdu. 

Biden’ın sözlerini, “İnanılmaz ve Emirlik’in radikal İslamcılık ve terörizmle savaştaki rolünü görmezden gelmek” olarak nitelendiren BAE Dışişleri Bakanı Anwar Mohammad Gargash, Biden’dan ifadelerine açıklık getirmesini istedi. 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin, ABD’nin öncülük ettiği koalisyonda yer aldığı biliniyor.

ETİKETLER

joe bidenbirleşik arap emirlikleriözür bekliyorafp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24