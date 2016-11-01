"Birinin Fikret Orman'a haddini bildirmesi gerekiyor"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Fatih Altaylı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sarı-kırmızılı kulübe ilişkin sözlerine, "Birinin Fikret Orman'a haddini bildirmesi lazım. Geldiğinde senden daha fazla ağlayan var mıydı? 'Feda' diyen sen değil miydin?" ifadeleriyle yanıt verdi.

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan Spor Saati programının yorumcusu Fatih Altaylı gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Fırat Aydınus en güvenilmez hakemlerden biri"

Fenerbahçe'nin Karabükspor'u 5-0 yendiği mücadelenin hakemi Fırat Aydınus'un tartışmalı kararlarını yorumlayan Altaylı, "Fırat Aydınus kötü ötesi bir hakem, Türkiye'nin en güvenilmez hakemlerinden biridir. Hakemlik nosyonunu bir yere atmış. Büyük ihtimalle kendini futbol açısından geliştirmektense ayna karşısında kendini geliştirmeye daha çok vakit harcıyor.



Futbol hakemi olmaktan dizi oyuncusu olmaya daha çok hali var. Pozisyonları nasıl yorumlamaktan daha çok, saçım nasıl görünüyor diye düşünüyorsa, karşılaşma yönetemez" ifadelerini kullandı.

" Advocaat'ın bazı sözleri ayık kafayla söylenmez "

Altaylı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın 4-1 yenildikleri Manchester United maçı öncesi yaptığı, "Manchester United maçında kaybedebilecek bir şeyimiz yok. 400 milyon Euro'luk bir bütçeleri var, bizim 100 milyon" sözleri için şu ifadeleri kullandı: "Advocaat konuşurken farklı yaklaşımları olan bir teknik direktör.



Futbolda her zaman çok para kazanır diye bir durum yoktur. Elbette bir dünya devinin avantajı çok fazladır. Advocaat saçmalıyor, kafası iyi gibi geliyor bana bazen. Advocaat'ın bazı sözleri ayık kafayla söylenmez."

"Ali Koç'un Türk sporuna katkısı olur"

Fatih Altaylı, Ali Koç'un Fenerbahçe başkan adaylığıyla ilgili ise "Ali Koç'un sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk sporuna büyük katkısı olur. Fanatik bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye almaya değil, gönülden vermeye gelecek birisi" dedi.

"Birinin Fikret Orman'a haddini bildirmesi gerek"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Divan Kurulu toplantısında Galatasaray ile ilgili sözlerini değerlendiren Altaylı, "Birinin Fikret Orman'a haddini bildirmesi lazım. Devlet, bizim Ali Sami Yen arazimizden kar sağladı. Kendileri statlarını yaparken, dışarıdaki bir kısmı da stada kattılar. Kimse 'avanta aldınız' demedi. Orman, 'Biz mallarımızı satmıyoruz' diyor. Florya'yı babam mı sattı? Borcunu ödemek için kendi malını satmayıp ne satacaksın. Geldiğinde senden daha fazla ağlayan var mıydı? 'Feda' diyen sen değil miydin? Genel kurul senden hesap sormasın mı? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın borç ödeme gücü Beşiktaş'tan daha yüksek. Her genel kurulda bunlar sorulur" dedi.

Talisca'nın sakatlığını da değerlendiren Altaylı, "Talisca paça çorbası içsin" yorumunda bulundu.

Fikret Orman ne söylemişti?

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, Divan Kurulu'nda Galatasaray'ı hedef alan sözleri şöyle: "İki hafta önce bir güzide kulübümüzün bir genel kurulu, bir başka güzide kulübümüzün de divan kurulu vardı. (Galatasaray) Orada '1,5 milyar borcumuz var, yolun sonuna geldik. Mallarımız ipotekli, biz bunları satmak durumundayız, bunları satamazsak oyuncularımızın maaşlarını ödeyemeyiz' bütün kamuoyu önünde durumu açıkladılar.



Stadı bir şekilde yaptılar. Rencide olmasınlar diye başka bir şey söylemek istemiyorum. O kulübümüze baktığımız zaman stadı yapmış, sponsorluk ilişkilerini tamamlamış, statlarının haricinde bütün mağaza organizasyonunu yapmışlar. Takımları Avrupa kupalarına gidebilmiş, Şampiyonlar Ligi'ne gitmişler. Gelirler elde etmişler. Futbol, basketbol takımlarını, oyuncuları kadroları var."