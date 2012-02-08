T24 - Amerika’da 9 yaşındaki komşusunu öldüren Alyssa’nın tüyler ürperten günlüğü mahkemeye sunuldu. Cinayetin işlendiği gün 18 yaşındaki kız “Birini öldürmekten inanılmaz zevk aldım. Çok güzel bir deneyimdi. Ama şimdi kiliseye gitmeliyim” diye yazdı.





Missouri’de bakıcılık yaptığı komşusunun 9 yaşındaki kızı Elizabeth Olten’i öldüren Alyssa’nın iç dünyası ve günlüğü ortaya çıktı. Önceki gün mahkemeye çıkarılan Alyssa’nın günlüğü mahkemeye delil olarak sunuldu. Günlükte cinayeti en ince ayrıntısına kadar anlatan Alyssa, jürinin ve hakimin tüylerini ürpertti. Genç kız günlüğüne “Lanet olası birini öldürdüm. Onu boğazladım ve boğazını kestim. Daha sonra da bıçakladım” yazdı.



Vatan gazetesindeki haberde, genç yaşında katil olan kız “O şimdi öldü. Nasıl hissetmem gerektiğini bilemiyorum. Ama muhteşemdi. Bunu yapamam dedikten sonra çok keyif aldığımı fark ettim. Şu an biraz gerginim ve titriyorum ama şimdi kiliseye gitmem gerekiyor” diyerek cinayetten sonra gündelik hayatına devam ettiğini belirtti.



Adam öldürmekten yargılanan Alyssa’nın 10 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Alyssa’nın, arkadaşları tarafından çok sevilen ve derslerinde çok başarılı olan Elizabeth’i neden öldürdüğü henüz bilinmiyor.





