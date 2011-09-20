T24 LogoT24 Logo
Dünya

Birinciye silah ikinciye bomba MOGADİŞU (A.A)

20 Eylül 2011 04:28

-Birinciye silah ikinciye bomba MOGADİŞU (A.A) - 20.09.2011 - Somali'de aşırı dinci Eşşebab örgütüne ait bir radyo, Kuran-ı Kerim okuma yarışmasını kazanan üç çocuğa silah, bomba ve kitap hediye etti. El Kaide ile bağlantılı Eşşebab örgütünün Endülüs radyosu, birinci olan çocuğun bir tüfek ve 700 dolar, ikinci olanın bir tüfek ve 500 dolar, üçüncü olan çocuğun ise iki bomba kazandığını duyurdu. Endülüs radyosu, yarışmayı kazanan çocuklara dini kitaplar da hediye edildiğini kaydetti. Somali'de BM'nin desteklediği zayıf hükümete karşı silahlı mücadele veren Eşşebab örgütünün, ülkedeki açlık nedeniyle, son zamanlarda kontrol ettiği bölgelerdeki etkinliğinin azaldığı bildiriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24