-Birinciye silah ikinciye bomba MOGADİŞU (A.A) - 20.09.2011 - Somali'de aşırı dinci Eşşebab örgütüne ait bir radyo, Kuran-ı Kerim okuma yarışmasını kazanan üç çocuğa silah, bomba ve kitap hediye etti. El Kaide ile bağlantılı Eşşebab örgütünün Endülüs radyosu, birinci olan çocuğun bir tüfek ve 700 dolar, ikinci olanın bir tüfek ve 500 dolar, üçüncü olan çocuğun ise iki bomba kazandığını duyurdu. Endülüs radyosu, yarışmayı kazanan çocuklara dini kitaplar da hediye edildiğini kaydetti. Somali'de BM'nin desteklediği zayıf hükümete karşı silahlı mücadele veren Eşşebab örgütünün, ülkedeki açlık nedeniyle, son zamanlarda kontrol ettiği bölgelerdeki etkinliğinin azaldığı bildiriliyor.