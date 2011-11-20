-Birincilik ödülü "Etiyopya'da Açlık" fotoğrafına ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Anadolu Ajansı'nın deneyimli foto muhabirlerinden Fırat Yurdakul'un Somali'de çektiği bir fotoğrafla mansiyon ödülü kazandığı yarışmada birincilik ödülü "Etiyopya'da Açlık" fotoğrafına gitti. Çin Haber Ajansı Şinua'nın "Yoksulluğa Odaklan" isimli dünya çapındaki fotoğraf yarışmasında, Somali'de aç ve hasta bir çocuğun Türk yardım görevlisi tarafından elleriyle doyurulması fotoğrafı ile Yurdakul mansiyon ödülüne layık görülmüştü. BM Kalkınma Programı'nın işbirliğiyle düzenlenen, binlerce profesyonel ve amatör fotoğrafçının katıldığı yarışma, dünyanın ilgisini fotoğraf yoluyla yoksulluğa çekmeyi ve bu yolla çözümler üretilebilmesini amaçlıyor. Milenyum Kalkınma Hedefleri çerçevesinde yoksulluğun azaltılması amacından hareket eden yarışma, bunun için dünya çapında kişilerden, kurumlardan, hükümetlerden ve iş çevrelerinden destek sağlamaya çalışıyor. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan yarışmada dünyanın Somali, Etiyopya, Kenya, Afganistan gibi çok çeşitli bölgelerinden çekilen yoksulluk fotoğrafları ödüller aldı. Bu çerçevede profesyoneller içinde birincilik ödülü "Etiyopya'da Açlık" fotoğrafı ile Hollandalı fotoğrafçı Robin Utrecht'e gitti. Kanadalı fotoğrafçı Finbarr O'Reilly'nin "Aç Çocukları Kurtarmak" fotoğrafı ile Avustralyalı fotoğrafçı Crouch Graham'ın "Açlık" fotoğrafı aynı dalda ikincilik ödülü aldı. Üçüncülük ödüllerini ise Endonezyalı ve Çinli üç fotoğrafçı aldı. En iyi foto-ropörtaj dalında ise birinciliği İtalyan fotoğrafçı Stefano de Luigi "Kenya'da Kıtlık" fotoğrafı ile aldı. Yarışmanın amatör fotoğrafçılara açık olan dalındaki birinciliği ise Çinli fotoğrafçı Jiang Yushu "Dükkan" isimli fotoğrafı ile aldı.