-BİRİNCİLİĞİ AZATLIK MEYDANI'NDA KUTLADILAR BAKÜ (A.A) -15.05.2011 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan'ın birinci olmasından sonra Azeriler, Eurovision birinciliğini Azatlık Meydanı'nda coşkuyla kutladı. Kutlamalara katılan yüzlerce Azeri, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğin lehine ve Ermeni işgalinde bulunan Yukarı Karabağ topraklarının işgalden kurtulması yönünde slogan attıkları görüldü. Bazı Azeri vatandaşlar ise uzun bir süreden sonra ilk defa sevinç yaşadıklarını ifade ederek, yarışmada Türkiye'nin kendilerine verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Kutlamalara, başkent Bakü'de yaşayan Türk öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.