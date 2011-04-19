T24 LogoT24 Logo
Dünya

BİRİNCİ SEKRETER RAUL CASTRO HAVANA (A.A)

19 Nisan 2011 23:29

-BİRİNCİ SEKRETER RAUL CASTRO HAVANA (A.A) - 19.04.2011 - Küba'da iktidardaki Komünist Partinin Birinci Sekreterliğine Raul Castro (79) seçildi. Raul Castro, Komünist Parti 6'ıncı kongresinde, partinin ikinci sekterinin de partinin önde gelen isimlerinden 80 yaşındaki Jose Ramon Machado Ventura olduğunu açıkladı. Partinin üçüncü genel sekreterliğine de 78 yaşındaki Devlet Başkan Yardımcısı Ramiro Valdes getirildi. Komünist Partinin yönetim organı Merkez Komitesinin diğer üyeleri arasında çok sayıda kadın ve genç isme de yer verilirken, uluslararası ajanslar, ikinci sekreterliğe Ventura'nın seçilmesini, en üst kademeye taze kanların getirilmesi umutlarını karşılamadığı yorumuyla duyurdu. -FİDEL CASTRO'NUN SÜRPRİZ KATILIMI- Partinin 46 yıl önce kuruluşundan bu yana ilk kez yönetimde yer almayan devrimin lideri 84 yaşındaki Fidel Castro da sürpriz biçimde kongrenin bugünkü toplantısına katıldı. Başkent Havana'da 1000 delegenin katıldığı büyük kongre merkezinde, Fidel Castro'nun sürpriz katılımı yoğun alkışlarla karşılandı. Ajanslar, ulusal marş çalınırken kardeşi Raul Castro'nun yanında hazırolda duran Fidel Castro'nun sahneye bir gencin yardımıyla çıkışı sırasında çoğu kişinin gözlerinden yaşların aktığını duyurdu. (REU-AP-ZER-GÖK)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24