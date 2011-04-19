-BİRİNCİ SEKRETER RAUL CASTRO HAVANA (A.A) - 19.04.2011 - Küba'da iktidardaki Komünist Partinin Birinci Sekreterliğine Raul Castro (79) seçildi. Raul Castro, Komünist Parti 6'ıncı kongresinde, partinin ikinci sekterinin de partinin önde gelen isimlerinden 80 yaşındaki Jose Ramon Machado Ventura olduğunu açıkladı. Partinin üçüncü genel sekreterliğine de 78 yaşındaki Devlet Başkan Yardımcısı Ramiro Valdes getirildi. Komünist Partinin yönetim organı Merkez Komitesinin diğer üyeleri arasında çok sayıda kadın ve genç isme de yer verilirken, uluslararası ajanslar, ikinci sekreterliğe Ventura'nın seçilmesini, en üst kademeye taze kanların getirilmesi umutlarını karşılamadığı yorumuyla duyurdu. -FİDEL CASTRO'NUN SÜRPRİZ KATILIMI- Partinin 46 yıl önce kuruluşundan bu yana ilk kez yönetimde yer almayan devrimin lideri 84 yaşındaki Fidel Castro da sürpriz biçimde kongrenin bugünkü toplantısına katıldı. Başkent Havana'da 1000 delegenin katıldığı büyük kongre merkezinde, Fidel Castro'nun sürpriz katılımı yoğun alkışlarla karşılandı. Ajanslar, ulusal marş çalınırken kardeşi Raul Castro'nun yanında hazırolda duran Fidel Castro'nun sahneye bir gencin yardımıyla çıkışı sırasında çoğu kişinin gözlerinden yaşların aktığını duyurdu. (REU-AP-ZER-GÖK)