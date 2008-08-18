Birinci Lig'de 66 takım yer aldı

Turkcell Süper Lig'de 51. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan Birinci Lig'de, şimdiye kadar 50 sezonda 66 farklı takım mücadele etti. Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, yeni adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu. Bugüne dek 16 takımı Birinci Lig'de mücadele eden İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.



Galatasaray, geride kalan 50 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye oturdu. Sarı-kırmızılılar, oynadığı bin 630 lig maçında 2 bin 731 puan

toplayarak, Birinci Lig'in en çok puan toplayan ekibi olurken, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde yer aldı. Fenerbahçe ise bin 630 maçta toplam 2 bin 730 puan elde etti. Puan sıralamasında Beşiktaş 2 bin 641 puanla 3., Trabzonspor ise bin 817 puanla 4. sırada yer aldı.



50 yıllık geçmişi bulunan Birinci Futbol Ligi'nde toplam bin 630 maç yapan 2 takımdan Galatasaray, aldığı 922 galibiyetle, ezeli rakibi Fenerbahçe'den 3 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyetlerde Fenerbahçe 919 ile 2., Beşiktaş ise 875 ile 3. sırada yer

alıyor.



Birinci Futbol Ligi'nin 50 yıllık geçmişinde en çok gol atan takım unvanına Fenerbahçe sahip oldu. Sarı-lacivertliler, toplam 2 bin 848 gol kaydederken, Galatasaray ise 14 gol geriden 2 bin 834 gol ile ezeli rakibini izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 2 bin 601.



Süper Lig'in son 5 sezonunda "3 Büyükler" arasında yapılan değerlendirmede Fenerbahçe büyük bir puan farkıyla birinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda yapılan lig maçları göz önüne alındığında 380 puan toplayıp, ezeli rakibi Galatasaray'ı 32 puan geride

bıraktı. Son 5 sezonda Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 2 kez şampiyonluğa ulaşırken, Beşiktaş ise bu dönemde mutlu sona ulaşamadı. Siyah-beyazlılar, son 5 sezonda topladığı 319 puanla, Fenerbahçe'nin 61, Galatasaray'ın ise 29 puan gerisinde kaldı.



Son 5 sezonda 3 büyük takım arasında oluşan puan durumu şöyle:



TAKIMLAR O G B M A Y P

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1-Fenerbahçe 170 116 32 22 386 168 380

2-Galatasaray 170 104 36 30 324 166 348

3-Beşiktaş 170 94 37 39 288 187 319





