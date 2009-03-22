Bank Asya Birinci Lig'de 27. hafta karşılaşmaları Adanaspor-Manisaspor maçı dışında tamamlandı. Manisaspor maç eksiğine rağmen averajla liderliğini korudu.
KARTALSPOR: 1 - KARŞIYAKA: 0
Stat: Kartal
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Özgür Ertem xx
Kartalspor: Oğuz, Yüksel, Ufuk Çam, Kürşat Duymuş, Tolga, Serkan, Selçuk, Mehmet Uslu, Yaser (Dk. 68 Mehmet Al), Mesut (Dk. 81 Bayram), Cem (Dk. 89 Gençer)
Karşıyaka: Kerem İnan, Ahmet Çağıran, Fuat, Aydın, Ahmet Burak Solakel, Kıvanç, Cihan (Dk. 60 Önder), Taha, Rıdvan (Dk. 34 Emre -Dk. 80 Yunus Altun), Ferhat Kiraz, Eser Yağmur
Gol: Dk. 78 Mehmet Al (Kartalspor)
Sarı Kartlar: Dk. 6 Selçuk, Dk. 42 Kürşat Duymuş (Kartalspor), Dk. 28 Kıvanç, Dk. 71 Aydın (Karşıyaka)
KASIMPAŞA: 4 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Aytekin Durmaz, Özgür Çetiner, Gökmen Arda
Kasımpaşa: Tolga, Ömer, Evren Kürkçü, Askou, Alparslan, Merthan, Yekta, Moritz (Dk. 80 Murat Akın), Sertan (Dk. 70 Onur Çubukçu), Özgür Karakaya (Dk. 86 İsmail Özgür), Erhan Küçük Çaykur Rizespor: Ferhat Odabaşı, Ömer, Volkan Koçaloğlu, Engin Aktürk (Dk. 20 Ufukhan Bayraktar), Murat Ocak, Mustafa Çiçek, Özgür Yıldırım, Serdar Samatyalı, Erman Ergin (Dk. 46 Ali Sakal), Okan Öztürk, Riberio (Dk. 64 Buğra Erdoğan)
Goller: Dk. 3 Yekta, Dk. 24 Sertan, Dk. 28 Erhan Küçük, Dk. 31 Moritz (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Dk. 35 Ömer (Kasımpaşa), Dk. 34 Özgür Yıldırım, Dk. 66 Buğra Erdoğan (Çaykur Rizespor)
ALTAY: 1 KARDEMİR KARABÜKSPOR: 1
Stat: Altay Alsancak
Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Sönmez
Altay: Gökhan, Erdi, Yiğitcan Erdoğan, Onur, Mesut Çaytemel, Tiago (Dk. 45 2 Mehmet Sak), Merter, Erdal Güneş, Musa (Dk. 70 Mustafa), İsa (Dk. 46 Burak), Şehmus
Kardemir Karabükspor: Süleyman Küçük, Süleyman Görgün, Bülent Bal, Tayfun, Aydın, Şenol, Gökhan, Adem Kekilli (Dk. 67 Hakan), Hakan Söyler (Dk. 89 Fırat), Burak Akdiş (Dk. 80 Savaş), Abdullah
Goller: Dk. 49 Burak Akdiş(Kardemir Karabükspor), Dk. 76 Şehmus (penaltıdan) (Altay)
Sarı Kart: Dk. 27 İsa, Dk. 40 Merter, Dk. 45 1 Şehmus, Dk. 69 Mehmet Sak, Dk. 76 Yiğitcan (Altay), Dk. 70 Hakan (Kardemir Karabükspor)
Kırmızı Kart: Dk. 77 Bülent (Kardemir Karabükspor)
SAKARYASPOR: 2 - ORDUSPOR: 1
Stat: Atatürk
Hakemler: Taner Gizlenci, Gökhan Ercan, Erdem Gökalp
Sakaryaspor: Atilla, Serkan, Mustafa Aydın, İlhan Ummak (Dk. 88 Görkem), Okan Koç (Dk. 65 Serhat), Mustafa Sevgi, Vahit, Hasan, Erol Kapusuz (Dk. 73 Burak), Ferdi Başoda, Diakhate
Orduspor: Akın, Rıdvan (Dk. 80 Murat), Hüsamettin, Akaminko, Serdar Sinik, Aytekin Viduslu, Mehmet (Dk. 46 Müslüm), Hamza, Fatih Şen (Dk. 57 Mehmet Öncan), Bruno, Alattin
Goller: Dk. 22 Ferdi, Dk. 90 Mustafa Sevgi (Sakaryaspor), Dk. 89 Hamza (Orduspor)
Kırmızı kart: Dk. 45 Akaminko (Orduspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Mustafa Aydın, Dk. 31 Diakhate, Dk. 44 Hasan, Dk. 45 Serkan, Dk. 46 Vahit (Sakaryaspor)
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - BOLUSPOR: 0
Stat: GASKİ
Hakemler: Serkan Çınar, Engin Gökçe, Hakan Eygü
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Eser, Cihan Can, Fatih Şen, Mehmet Albayrak, Kadir Keleş, Efecan Karaca (Dk. 69 Mehmet Ayaz), Osman Fırat, Onur Kalafat, Gökhan Solak (Dk. 46 Mustafa Şahintürk), Mustafa Marangoz, Uğur Erdoğan
Boluspor: Atacan, Erdem Özgenç, Aytek, Cem Kargın, Sezer Sezgin, Gökhan Caba, Ömer, Tayfun Seven, Bilal (Dk. 69 Mustafa Cevahir), Sertan, Uğur Işıkal (Dk. 84 Fatih Gül)
Sarı kartlar: Dk. 44 Gökhan Solak, Dk. 85 Osman Fırat, Dk. 90 Mustafa Marangoz (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk. 68 Uğur Işıkal (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Cihan Can (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)
SAMSUNSPOR: 2 - MALATYASPOR: 0
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Hakan Ceylan, Mehmet Metin, Serkan Olguncan
Samsunspor: Hasan Sönmez, Gökhan, Kenan Yelek, Turgay Gölbaşı, Turgut, Oktay (Dk. 90 Hakan Akman), Murat (Dk. 90 Hakan Koçarslan), Can, Ömür, Volkan Çekiç (Dk. 80 Sefa), Burhan Coşkun
Malatyaspor: Taylan, Fatih, Serkan, Eren, Güven (Dk. 59 Nail), Güngör, Turgay Koyuncu, İlhan, Selim, Volkan Aydın (Dk. 87 Ergün), Mustafa Sert (Dk. 71 Mehmet)
Goller: Dk. 67 Burhan Coşkun (penaltıdan), Dk. 90 2 Turgut (Samsunspor)
Sarı Kartlar: Dk. 88 Murat (Samsunspor), Dk. 72 Güngör, Dk. 85 Turgay Koyuncu, Dk. 87 Mehmet (Malatyaspor)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: 1 - GÜNGÖREN BELEDİYESPOR: 0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Hakan Özkan, Uygar Bebek, Emre Suna
Kayseri Erciyesspor: Gökhan Tokgöz, Erdinç Yavuz, Adem Dursun, Hüseyin, Ali Aliyev (Dk. 66 Evren Turhan), Kamil (Dk. 46 Fatih), Ramazan, Köksal Yedek (Dk. 87 Ümit Temel), Kemal Okyay, Bikoko, Kenan Özer
Güngören Belediyespor: Harun, İzzet, Can, Güray, Mustafa, Yunus (Dk. 69 Bülent), İlkay, Ersin x (Dk. 55 Özgür), Turan, Turgut (Dk. 58 Hamza), Uğur
Gol: Dk. 58 Fatih (Kayseri Erciyesspor)
Sarı Kartlar: Dk. 66 Ramazan, Dk. 90 Evren (Kayseri Erciyesspor), Dk. 90 İlkay (Güngören Belediyespor)
DİYARBAKIRSPOR: 1 - GİRESUNSPOR: 0
Stat: Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Yiğit, Fahri Aksoy
Diyarbakırspor: Fevzi Tuncay, Gökhan, Zafer, Mehmet (Dk. 46 Mutlu), Engin Öztonga, Ulaş, Şenol, Erhan, Emrah (Dk. 86 Birol), Mithat, Coşkun Birdal (Dk. 73 Hakikat)
Giresunspor: Metin Aktaş, Ersin, Musa Kuş (Dk. 54 İbrahim Parlayan), Gürol Azer (Dk. 73 Kürşat), Muzaffer Bilazer (Dk. 67 Seçkin), Aykut, Hasan, Yusuf Kurtuluş, Aydın, Fırat, Mehmet
Gol: Dk. 47 Emrah (Diyarbakırspor)
Sarı Kartlar: Dk. 42 Engin Öztonga, Dk. 89 Erhan (Diyarbakırspor), Dk. 85 Ersin (Giresunspor)