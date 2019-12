Bank Asya Birinci Lig'de 27. hafta karşılaşmaları Adanaspor-Manisaspor maçı dışında tamamlandı. Manisaspor maç eksiğine rağmen averajla liderliğini korudu.





KARTALSPOR: 1 - KARŞIYAKA: 0

Stat: Kartal

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Özgür Ertem xx

Kartalspor: Oğuz, Yüksel, Ufuk Çam, Kürşat Duymuş, Tolga, Serkan, Selçuk, Mehmet Uslu, Yaser (Dk. 68 Mehmet Al), Mesut (Dk. 81 Bayram), Cem (Dk. 89 Gençer)

Karşıyaka: Kerem İnan, Ahmet Çağıran, Fuat, Aydın, Ahmet Burak Solakel, Kıvanç, Cihan (Dk. 60 Önder), Taha, Rıdvan (Dk. 34 Emre -Dk. 80 Yunus Altun), Ferhat Kiraz, Eser Yağmur

Gol: Dk. 78 Mehmet Al (Kartalspor)

Sarı Kartlar: Dk. 6 Selçuk, Dk. 42 Kürşat Duymuş (Kartalspor), Dk. 28 Kıvanç, Dk. 71 Aydın (Karşıyaka)



KASIMPAŞA: 4 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Aytekin Durmaz, Özgür Çetiner, Gökmen Arda

Kasımpaşa: Tolga, Ömer, Evren Kürkçü, Askou, Alparslan, Merthan, Yekta, Moritz (Dk. 80 Murat Akın), Sertan (Dk. 70 Onur Çubukçu), Özgür Karakaya (Dk. 86 İsmail Özgür), Erhan Küçük Çaykur Rizespor: Ferhat Odabaşı, Ömer, Volkan Koçaloğlu, Engin Aktürk (Dk. 20 Ufukhan Bayraktar), Murat Ocak, Mustafa Çiçek, Özgür Yıldırım, Serdar Samatyalı, Erman Ergin (Dk. 46 Ali Sakal), Okan Öztürk, Riberio (Dk. 64 Buğra Erdoğan)

Goller: Dk. 3 Yekta, Dk. 24 Sertan, Dk. 28 Erhan Küçük, Dk. 31 Moritz (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Dk. 35 Ömer (Kasımpaşa), Dk. 34 Özgür Yıldırım, Dk. 66 Buğra Erdoğan (Çaykur Rizespor)



ALTAY: 1 KARDEMİR KARABÜKSPOR: 1

Stat: Altay Alsancak

Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Sönmez

Altay: Gökhan, Erdi, Yiğitcan Erdoğan, Onur, Mesut Çaytemel, Tiago (Dk. 45 2 Mehmet Sak), Merter, Erdal Güneş, Musa (Dk. 70 Mustafa), İsa (Dk. 46 Burak), Şehmus

Kardemir Karabükspor: Süleyman Küçük, Süleyman Görgün, Bülent Bal, Tayfun, Aydın, Şenol, Gökhan, Adem Kekilli (Dk. 67 Hakan), Hakan Söyler (Dk. 89 Fırat), Burak Akdiş (Dk. 80 Savaş), Abdullah

Goller: Dk. 49 Burak Akdiş(Kardemir Karabükspor), Dk. 76 Şehmus (penaltıdan) (Altay)

Sarı Kart: Dk. 27 İsa, Dk. 40 Merter, Dk. 45 1 Şehmus, Dk. 69 Mehmet Sak, Dk. 76 Yiğitcan (Altay), Dk. 70 Hakan (Kardemir Karabükspor)

Kırmızı Kart: Dk. 77 Bülent (Kardemir Karabükspor)



SAKARYASPOR: 2 - ORDUSPOR: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Taner Gizlenci, Gökhan Ercan, Erdem Gökalp

Sakaryaspor: Atilla, Serkan, Mustafa Aydın, İlhan Ummak (Dk. 88 Görkem), Okan Koç (Dk. 65 Serhat), Mustafa Sevgi, Vahit, Hasan, Erol Kapusuz (Dk. 73 Burak), Ferdi Başoda, Diakhate

Orduspor: Akın, Rıdvan (Dk. 80 Murat), Hüsamettin, Akaminko, Serdar Sinik, Aytekin Viduslu, Mehmet (Dk. 46 Müslüm), Hamza, Fatih Şen (Dk. 57 Mehmet Öncan), Bruno, Alattin

Goller: Dk. 22 Ferdi, Dk. 90 Mustafa Sevgi (Sakaryaspor), Dk. 89 Hamza (Orduspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 Akaminko (Orduspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Mustafa Aydın, Dk. 31 Diakhate, Dk. 44 Hasan, Dk. 45 Serkan, Dk. 46 Vahit (Sakaryaspor)



GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - BOLUSPOR: 0

Stat: GASKİ

Hakemler: Serkan Çınar, Engin Gökçe, Hakan Eygü

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Eser, Cihan Can, Fatih Şen, Mehmet Albayrak, Kadir Keleş, Efecan Karaca (Dk. 69 Mehmet Ayaz), Osman Fırat, Onur Kalafat, Gökhan Solak (Dk. 46 Mustafa Şahintürk), Mustafa Marangoz, Uğur Erdoğan

Boluspor: Atacan, Erdem Özgenç, Aytek, Cem Kargın, Sezer Sezgin, Gökhan Caba, Ömer, Tayfun Seven, Bilal (Dk. 69 Mustafa Cevahir), Sertan, Uğur Işıkal (Dk. 84 Fatih Gül)

Sarı kartlar: Dk. 44 Gökhan Solak, Dk. 85 Osman Fırat, Dk. 90 Mustafa Marangoz (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk. 68 Uğur Işıkal (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Cihan Can (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)



SAMSUNSPOR: 2 - MALATYASPOR: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Hakan Ceylan, Mehmet Metin, Serkan Olguncan

Samsunspor: Hasan Sönmez, Gökhan, Kenan Yelek, Turgay Gölbaşı, Turgut, Oktay (Dk. 90 Hakan Akman), Murat (Dk. 90 Hakan Koçarslan), Can, Ömür, Volkan Çekiç (Dk. 80 Sefa), Burhan Coşkun

Malatyaspor: Taylan, Fatih, Serkan, Eren, Güven (Dk. 59 Nail), Güngör, Turgay Koyuncu, İlhan, Selim, Volkan Aydın (Dk. 87 Ergün), Mustafa Sert (Dk. 71 Mehmet)

Goller: Dk. 67 Burhan Coşkun (penaltıdan), Dk. 90 2 Turgut (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 88 Murat (Samsunspor), Dk. 72 Güngör, Dk. 85 Turgay Koyuncu, Dk. 87 Mehmet (Malatyaspor)



KAYSERİ ERCİYESSPOR: 1 - GÜNGÖREN BELEDİYESPOR: 0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Hakan Özkan, Uygar Bebek, Emre Suna

Kayseri Erciyesspor: Gökhan Tokgöz, Erdinç Yavuz, Adem Dursun, Hüseyin, Ali Aliyev (Dk. 66 Evren Turhan), Kamil (Dk. 46 Fatih), Ramazan, Köksal Yedek (Dk. 87 Ümit Temel), Kemal Okyay, Bikoko, Kenan Özer

Güngören Belediyespor: Harun, İzzet, Can, Güray, Mustafa, Yunus (Dk. 69 Bülent), İlkay, Ersin x (Dk. 55 Özgür), Turan, Turgut (Dk. 58 Hamza), Uğur

Gol: Dk. 58 Fatih (Kayseri Erciyesspor)

Sarı Kartlar: Dk. 66 Ramazan, Dk. 90 Evren (Kayseri Erciyesspor), Dk. 90 İlkay (Güngören Belediyespor)



DİYARBAKIRSPOR: 1 - GİRESUNSPOR: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Yiğit, Fahri Aksoy

Diyarbakırspor: Fevzi Tuncay, Gökhan, Zafer, Mehmet (Dk. 46 Mutlu), Engin Öztonga, Ulaş, Şenol, Erhan, Emrah (Dk. 86 Birol), Mithat, Coşkun Birdal (Dk. 73 Hakikat)

Giresunspor: Metin Aktaş, Ersin, Musa Kuş (Dk. 54 İbrahim Parlayan), Gürol Azer (Dk. 73 Kürşat), Muzaffer Bilazer (Dk. 67 Seçkin), Aykut, Hasan, Yusuf Kurtuluş, Aydın, Fırat, Mehmet

Gol: Dk. 47 Emrah (Diyarbakırspor)

Sarı Kartlar: Dk. 42 Engin Öztonga, Dk. 89 Erhan (Diyarbakırspor), Dk. 85 Ersin (Giresunspor)