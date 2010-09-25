Birinci ergenokon davasında ev keşfi istemi

T24 - 'Ergenekon' davasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuklu sanık Osman Yıldırım'ın, toplantı yapıldığını ve el bombalarının verildiğini iddia ettiği Ataşehir'deki iki evde keşif yapılmasını istedi.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Pekgüzel görüşünü açıkladı. Osman Yıldırım'ın talebini değerlendiren Pekgüzel, Ataşehir'de bulunduğunu belirttiği davaya konu iki ayrı evin Yıldırım tarafından gösterilmesini istedi. Pekgüzel, gösterilen yerlerde mahkemece keşif yapılmasını, tanıkların da keşif yerinde hazır edilmesini talep etti.



Tutuklu sanık Sevgi Erenerol'un avukatı Vural Ergül'ün talebini değerlendiren Pekgüzel, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tanık olarak dinlenilmesi talebinin yargılamaya bir yenilik katmayacağı anlaşıldığından, reddedilmesini istedi. Pekgüzel, iddialar nedeniyle Adalet Bakanlığına yazı yazılarak, Cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz, Nihat Taşkın ve kendisinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atama kararları ile CMK 250. maddesi ile yetkilendirilmelerine ilişkin kararların onaylı bir örneğinin mahkemeye gönderilmesini talep etti.



Avukat Ergül, mahkemeye verdiği dilekçede, Cumhurbaşkanı Gül'ün 17 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen Danıştay saldırısından hemen sonra, dönemin Başbakan Yardımcısı ve Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı sıfatıyla emniyet ve MİT yöneticileriyle toplantı düzenlediğini ifade ederek, bu toplantının kamuoyunda brifing olarak anıldığını kaydetmişti. Bu toplantıda Gül'ün önüne davanın birçok sanığının da yer aldığı ''Ergenekon'' şemasının konulduğunu ileri süren Ergül, Gül'ün bilgi ve görgüsünün anlattırılması için tanık sıfatıyla dinlenmesini talep etmişti. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti tarafından alınan ara kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı. Buna göre, mahkeme heyeti, yazılı ve sözlü taleplerin celse arasında değerlendirilmesine karar verdi. Tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Ekim Salı gününe erteledi. Bu arada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu tutuklu 14 sanığın tahliye edilmeleri yönünde karşı oy kullandığı görüldü.







