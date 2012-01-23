-Birinci ''Ergenekon''da "Gizli" tanık konuştu İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - Birinci ''Ergenekon'' davasında dinlenilen ''Gizli tanık Poyraz'', tutuklu sanıklardan emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile bu davadan tutuksuz yargılanan Sedat Peker arasında yakın bağlantı olduğu belirterek, Peker'in arandığı dönemde Veli Küçük'ün yardımıyla jandarma arabasında ''Şike Davası''nın tutuklu sanıklarından Mecnun Otyakmaz'ın düğününe gittiğini söyledi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada dinlenilen gizli tanık, sanıklardan Sedat Peker'in, ''Şike Davası''nın tutuklu sanığı Olgun Peker ile birlikte Kocaeli Alay Komutanlığına ziyarete gittiklerini belirterek, ''Veli Küçük'ün yanına gittik, hoşbeş sohbet ettik. Sedat Peker, Veli Küçük'e beni anlattı. 'Çevresi oldukça geniş' dedi. Veli Küçük'ün elini öptüm, öpmez olaydım. Biz devamlı Kocaeli Alay Komutanlığına gidiyorduk. Talimatları Veli Küçük'ten alıyorduk'' diye konuştu. Daha sonra Sedat Peker, Olgun Peker ve kendisinin bu talimatları projelendirdiğini dile getiren gizli tanık, projelerle ilgili İstanbul'da toplantı yapacakları zaman Paşakapısı Cezaevi'nin arkasında Peker'e ait bir yerde buluştuklarını söyledi. Silivri'de Klasis Otel'de de toplandıklarını ifade eden gizli tanık, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanıklarından emekli Albay Arif Doğan ve tutuklu sanıklardan Muzaffer Tekin'in de toplantıya geldiklerini iddia etti. Ankara'da ise Sheraton Oteli'nde toplandıklarını dile getiren gizli tanık, ''Ankara'da bir arkadaşım Sedat Peker'in yanındaki adamları görünce, 'Ben bu adamları tanıyorum JİTEM'ci. Bunlarla senin ne işin var? Seni de öldürürler' demişti'' şeklinde konuştu. -Peker arandığı dönemde jandarma arabasıyla düğüne geldi- Gizli Tanık Poyraz, bu davanın tutuksuz sanığı Sedat Peker ile Veli Küçük arasında yakın bağlantı olduğunu ileri sürerek, ''Veli Küçük'ün Kocaeli İl Jandarma Komutanı olduğu dönemde, Gebze adeta bizim cumhuriyetimizdi. Veli Küçük arkamızdaydı. Polis hiçbir şeyimize karışamıyordu'' iddialarında bulundu. Polisin aradığı 2 kişinin de 15 gün boyunca Gebze İlçe Jandarma Komutanlığında saklandığını ileri süren gizli tanık, ''Şike Davası'nın'' tutuklu sanığı Mecnun Otyakmaz'ın düğünü olduğu dönemde, Sedat Peker'in de polis tarafından arandığını anlattı. Gizli tanık, ''Kadıköy'de nikahı olacaktı. Otelde de düğünü olacaktı. Sedat Peker, polis tarafından arandığı için düğüne gelmesi çok zordu. Bu dönemde Veli Küçük'ün yardımıyla Sedat Peker jandarma arabasında düğüne geldi. Daha sonra Sedat Peker'e 'hoş geldin' sefası yapıldı. Sağ olsun Veli Küçük'' şeklinde konuştu. -''Biz kullanılmışız''- ''Gizli tanık Poyraz'' eski futbolcu Sergen Yalçın'ın Cem Uzan döneminde Beşiktaş'tan İstanbulspor'a 400 bin liraya transfer olduğunu belirterek, parasının 300 bin lirasını alamayan Yalçın'ın Sedat Peker'e geldiğini söyledi. Gizli tanık, ''Peker, Sergen'i anlından öptü. Sergen de bizden oldu. Etiler'deki bir bara Sergen ortaktı. Olgun Peker de o dönemde sosyeteye girdi'' dedi. O dönem de tek güvendiklerinin Veli Küçük olduğunu ifade eden gizli tanık, ''O zaman Veli Küçük'e 'amca' diyorduk. O zaman derin devlet vardı. Vatan millet Sakarya uğruna mücadele veriyorduk. Meğer biz kullanılmışız. Şimdi devlete güveniyorum. O yüzden konuşuyorum'' diye konuştu. -Şike iddiaları- ''Gizli tanık Poyraz'', şike yapılarak maç kazanıldığına ilişkin de, şu iddialarda bulundu: ''Sergen, Tümer, İbrahim, Beykoz'a geldi. Beykoz'da bunlara, 'maçı kaybedin' talimatı veriliyor. Ama bu Fenerbahçe-Beşiktaş maçı değil. Fenerbahçe başkasıyla, Beşiktaş'ta sanırım Samsunspor ile oynuyordu. Maçı Samsunspor'un kazanacağını söyleyerek girdiğim iddia da, 2 takım elbise kazandım. Aziz Yıldırım bu maç öncesi Sedat Peker'i arıyor. Peker de Beşiktaşlı futbolcular Tümer, Sergen ve İbrahim'i arayarak, çocuklar bu maçta dikkatli olun ayağınız kırılabilir uyarısında bulundu. Maç sırasında Tümer yedek kulübesinden bağırarak hakemin yüzüne tükürdü. Hiç oynamadan kırmızı kart gördü. Sezon sonunda da Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu şekilde Beşiktaş'ın elinden şampiyonluğu aldılar. Sedat Peker Aziz Yıldırım'dan yine para isteyince, Yıldırım Peker'in baskısından kalp sektesi geçirdi.'' -Osman Yıldırım da 6 celse duruşmadan men edildi- Sedat Peker'e ait otoparkların sorumlusu Zeki Yalçın'dan büyük miktarda para çıkınca, Yalçın'ın bu paraya açıklık getiremediğini ifade eden gizli tanık, ''Boğaçkaan Murathan da, bu işi üstlendi. Yalçın öldürüldü'' dedi. Gizli tanık yorulunca duruşmaya ara verildi. Ara sırasında tutuklu sanıklardan Osman Yıldırım, Muzaffer Tekin'e kitap fırlatmak isteyince jandarmalar tarafından engellendi. Tekin'in de, Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese'ye hitaben, ''Bana bir fiske gelseydi, bin tane jandarma elimden alamazdı'' dediği duyuldu. Mahkeme heyeti de Osman Yıldırım'a 6 celse duruşmalardan men cezası verdi.