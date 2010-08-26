-BİRİNCİ ERGENEKON DAVASININ 155. DURUŞMASI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasının 155. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan Ergün Poyraz, Hüseyin Görüm, Mehmet Fikri Karadağ ve Hayrettin Ertekin ise duruşmaya gelmedi. Tutuksuz sanıklardan gazeteci Güler Kömürcü Öztürk ve Zeki Yurdakul Çağman da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyetine başkanlık yapan Hasan Hüseyin Özese, Teoman Ekşioğlu'nu ''tanık'' olarak dinlemek için kürsüye çağırdı.