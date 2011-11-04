-Birinci ''Ergenekon'' davasında tahliye İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Kuvayi Milliye 1919 Derneği yöneticisi Hüseyin Görüm tahliye edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada verilen aranın ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararları açıkladı. Buna göre mahkeme heyeti, taleplerin celse arasında karara bağlanmasına hükmederek, tutuklu sanıklardan Ergün Poyraz'ın avukatı Hüseyin Buzoğlu hakkında, duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme, dosya kapsamı, delil durumu ve yattığı süreyi dikkate alarak, yaklaşık 4 yıldır tutuklu olarak yargılanan Kuvayi Milliye 1919 Derneği yöneticisi Hüseyin Görüm'ün tahliyesini kararlaştırdı. Görüm hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koyan mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Aralık 2011'e erteledi. Hüseyin Görüm, duruşmalarda sarf ettiği dini içerikli sözler nedeniyle ''İmam Hüseyin'' olarak anılıyordu.