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Birinci ''Ergenekon'' davasında 2 tutuklama İSTANBUL (A.A)

27 Ocak 2012 22:27

-Birinci ''Ergenekon'' davasında 2 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Birinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bu davadan tutuksuz yargılanan Semih Tufan Gülaltay ile Sedat Peker'in tutuklanmasına karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerinin celse arasında değerlendirileceğine karar verdi. Mahkeme, dosya kapsamı, alınan beyanlar ve yargılama aşamasında toplanan deliller, üzerlerine atılı suçu işledikleri konusunda kuvvetli suç şüphelerinin bulunması, ayrıca delilleri karartma yönünde deliller bulunmasını dikkate alarak, ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan başka suçtan tutuklu yargılanan Semih Tufan Gülaltay ile başka suçtan hükümlü Sedat Peker'in tutuklanmasına karar verdi. Tutuklu 29 sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Mart 2012'ye erteledi. Dava kapsamında Peker ve Gülaltay ile birlikte tutuklu sayısı 31'e çıktı.

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