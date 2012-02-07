-Birinci Dünya Savaşı'nın son İngiliz gazisi öldü LONDRA (A.A) - 07.02.2012 - Birinci Dünya Savaşı'nın son İngiliz gazisi Florence Green 110 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere'nin Kings Lynn bölgesindeki Briar Bakım Evi'nden yapılan açıklamada, Green'in Cumartesi günü hayatını kaybettiği belirtildi. Kızlık soyadı Florence Beatrice Patterson olan Green, 1918 yılının Eylül ayında 17 yaşındayken Kraliyet Kadın Hava Kuvvetlerine katılmıştı. İngiltere'nin doğusundaki Marham'da subaylar mangasında oda hizmetçisi olarak çalışan Green, savaşın sona erdiği 1918 yılının Kasım ayına kadar hizmetini sürdürmüştü. Green, bir araştırmacının Ulusal Arşivlerde kayıtlarını bulması üzerine resmen Birinci Dünya Savaşı gazisi olarak kabul edilmişti. Kraliyet Hava Kuvvetleri, 2011 yılının Şubat ayında Green'in 110. yaşgününü pasta keserek kutlamıştı.